Accor : Stifel relève sa cible après la journée investisseurs

Aujourd'hui à 10:48

Stifel maintient sa recommandation 'achat' sur Accor et remonte son objectif de cours de 39 à 41 euros dans le sillage d'estimations plus élevées pour le groupe hôtelier, jugeant que la journée investisseurs 'a confirmé ses attentes positives et l'attractivité' du dossier.



'La feuille de route à moyen terme comprend une perspective de croissance solide, soutenue par l'expansion de la plateforme luxe et lifestyle, ainsi qu'un levier opérationnel en amélioration', met en avant le broker.



'De façon importante, le cadre d'allocation de capitaux fixé par le groupe s'est montré rassurant, avec un accent mis sur la redistribution de cash aux actionnaires', ajoute Stifel, qui juge en outre que la valorisation demeure convaincante.



