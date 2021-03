Accor : UBS n'est plus à 'achat'

UBS dégrade sa recommandation sur Accor de 'achat' à 'neutre' malgré un objectif de cours rehaussé de 31,5 à 36,5 euros, une cible ne laissant plus qu'un potentiel de progression de 5% pour l'action de la chaine hôtelière française.



'Notre confiance s'est renforcée dans les économies de coûts d'Accor et les commissions d'incitation pourraient apporter encore davantage de potentiel de hausse à l'avenir. Cependant, il est peu probable que la reprise soit linéaire', juge le broker.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.