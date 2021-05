Accor : la valeur préférée d'Oddo dans le secteur en Europe

Les chiffres de RevPAR du mois d'avril en Europe, ressortent largement au-dessus de ceux de 2020. ' En revanche, comparé au même mois de 2019, la baisse est significative à 80%, soit un niveau comparable à celui des derniers mois (-77% en mars/février et -79% en janvier) ' indique Oddo.



' Cette baisse est toujours tirée en majorité (2/3) par la baisse massive des taux d'occupation, ceux-ci atteignent 20%, un niveau inchangé depuis plusieurs mois ' rajoute l'analyste.



' En France, les chiffres préliminaires du mois d'avril, publiés par MKG, indiquent une baisse des RevPAR de 78%, comparés au mois d'avril 2019, avec des taux d'occupation de 22% '.



Oddo reste positif sur Accor et Whitbread avec une recommandation Surperformance (pour la forte exposition à la clientèle locale et aux segments plus résilients de l'économie / milieu de gamme et la solidité du bilan), ainsi, que sur Melia, que l'analyste a relevé à Surperformance il y a quelques semaines.



Oddo est également positifs sur InterContinental (Surperformance) en raison de son exposition forte aux Etats-Unis, notamment à la clientèle domestique (95%).



Cependant, l'analyste reste négatif sur NH et Scandic étant donné la focalisation sur la demande business et la fragilité du bilan.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.