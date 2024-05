Accorest un leader mondial de l'hospitalité proposant des expériences dans plus de 110 pays avec 5 600 hôtels, 10 000 restaurants & bars, des espaces bien-être ou encore de télétravail. Le Groupe déploie un écosystème parmi les plus diversifiés du secteur, grâce à plus de 45 marques hôtelières allant du luxe à l'économie, en passant par le lifestyle avec Ennismore. Accor s'attache à agir concrètement en matière d'éthique et d'intégrité professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, d'engagement solidaire, et de diversité & inclusion. Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY). Pour plus d'informations, rendez-vous sur group.accor.comou suivez-nous sur X,Facebook,LinkedIn,Instagramet TikTok.

Il a en outre évoqué l'activité et les priorités du Groupe pour l'année 2024. Mme Martine Gerow, Directrice Financière Groupe, est revenue sur les résultats de l'exercice 2023 et a proposé un dividende de 1.18 euro par actions. Enfin, Mme Brune Poirson, Directrice Développement Durable Groupe, a décrit la stratégie et les priorités du Groupe en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale.

Disclaimer

Accor SA published this content on 31 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 May 2024 18:14:05 UTC.