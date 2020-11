ACCOR : JPMorgan relève sa cible

JPMorgan a relevé son objectif de cours de 30 à 34 euros sur le titre Accor, tout en maintenant sa recommandation Surpondérer. Le titre reste son choix préféré dans le secteur hôtelier car il entrevoit un important potentiel de valeur. S’il y a des inquiétudes concernant le rythme de la reprise, le broker estime qu'elles sont déjà intégrées dans le cours et qu’Accor a la possibilité de réaliser de nouvelles économies et de simplifier ses activités ; et donc, in fine, de sortir plus fort de cette crise.