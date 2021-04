Accor a réalisé mercredi soir son point d’activité au titre du premier trimestre 2021. Le chiffre d'affaires du groupe hôtelier ressort à 361 millions d’euros, en baisse de 53% en données publiées et de 48% en données comparables par rapport au premier trimestre 2020. La chute atteint 57% par rapport au premier trimestre 2019 (avant la crise du Covid-19). Pour sa part, le RevPAR (revenu par chambre disponible, un indicateur clef du secteur) recule de 64,3% par rapport au premier trimestre 2019. Ces données traduisent un environnement toujours fortement perturbé par l’épidémie de Covid-19.



" Néanmoins des améliorations séquentielles sont notables en Europe du Sud, en Australie, au Moyen Orient et en Amérique du Nord ", fait remarquer Accor.



A fin mars 2021, le groupe dispose d'un parc hôtelier de 757 000 chambres (5 163 hôtels) et d'un pipeline de 211 000 chambres (1 204 hôtels), à 74% dans les marchés émergents. Au 19 avril, 87% des hôtels du groupe sont ouverts, soit plus de 4 500 unités.



En guise de perspectives, Accor confirme la sensibilité de son Excèdent Brut d'Exploitation au point de RevPAR légèrement inférieure à 18 millions d'euros, en baisse par rapport à 2019, et une consommation de liquidité mensuelle inférieure à 40 millions d'euros.



" Comme en 2020, le groupe reste très attentif à la préservation de ses liquidités et à la réduction des coûts. Tous nos efforts sont aujourd'hui concentrés sur la reprise forte de l'activité attendue cet été ", a conclu Sébastien Bazin, le PDG d'Accor.