ACCOR : va sponsoriser un SPAC

Accor a annoncé son intention, sous réserve des conditions de marché, de sponsoriser un corporate Special Purpose Acquisition Company (SPAC), Accor Acquisition Company (AAC), coté sur Euronext Paris. L'objectif d'AAC est de lever environ 300 millions d'euros. L'investissement initial de Accor dans cette nouvelle entité sera non significatif.



À travers la création d'AAC, Accor a pour ambition d'améliorer encore son offre à destination des propriétaires et des clients du groupe. Il s'agira de leur proposer des services et des marques additionnelles de qualité et reconnus dans l'un des cinq secteurs d'activité connexes à son cœur de métier hôtelier suivants : la restauration (Food & Beverage) ; le flex office ; le bien-être ; le divertissement et l'événementiel ; les technologies liées à l'hôtellerie.



La direction générale d'AAC sera assurée par Amir Nahai, avec l'appui de trois senior executives de Accor : Pierre Boisselier (Directeur financier), Nicolas Broussaud (Directeur des investissements) et Besma Boumaza (Directrice juridique).



Accor continuera à se consacrer entièrement à la mise en œuvre de son plan d'économies Reset, à l'anticipation du rebond du tourisme et au développement rentable de ses activités asset light de gestion hôtelière en management et en franchise.