Accor : A suivre aujourd'hui

Accor a accusé en 2020 une perte nette au titre de ses activités poursuivies de 2,244 milliards d'euros; contre un bénéfice de 447 millions un an plus tôt. La perte nette, part du grouoe, est ressortie à 1,988 milliard, contre 464 millions au 31 décembre 2019. Le groupe hôtelier a été frappé de plein fouet par la pandémie et les mesures de restrictions sanitaires, notamment les fermetures des frontières, prises en Asie, puis en Europe et aux Etats-Unis. L'excédent brut d'exploitation est tombé dans le rouge à -391 millions, contre +825 millions en 2019.



Le RevPAR (le revenu par chambre disponible) a chuté de 62% incluant une baisse de 64,5% sur le second semestre.



Le chiffre d'affaires est ressorti à 1,621 milliard, en baisse de 54,8% à périmètre et change constants, et de 60% en données publiées.



Le groupe, qui ne versera pas de dividende au titre de l'exercice 2020, a assuré qu'en décembre 2020, 82% des hôtels du groupe étaient ouverts, soit plus de 4 000 unités.

Enfin, Accor a distingué des signes tangibles de reprise en Asie, Afrique-Moyen Orient et Amérique du Sud au quatrième trimestre.



"En 2021, alors que le déploiement de la vaccination permet un rebond progressif du tourisme porté notamment par la clientèle de loisirs, Accor est donc idéalement positionné pour bénéficier de la reprise et poursuivre avec détermination sa feuille de route", a indiqué le PDG, Sébastien Bazin.