Accor : « ALL Limitless Challenges » - Épisode 3 Un membre du programme de fidélité ALL - Accor Live Limitless défie Ander Herrera dans une course...

ALL - Accor Live Limitless dévoile le dernier challenge de sa campagne #LimitlessChallenges. Le gagnant a pu défier le joueur du Paris Saint-Germain Ander Herrera dans une course poursuite à l'hôtel Pullman Paris Montparnasse. Le partenaire principal et sponsor du maillot du Paris Saint-Germain a embarqué le gagnant dans une rencontre pour le moins rocambolesque, dans les coulisses du futur flagship de la marque Pullman.



ALL - Accor Live Limitless, programme de fidélité et plateforme de réservation de Accor, a lancé en début d'année une campagne proposant à ses membres de défier les joueurs du Paris Saint-Germain sur le terrain de leurs passions.



Avec l'opération #LimitlessChallenges, ALL - Accor Live Limitless permet à ses membres de vivre des moments exceptionnels au sein des hôtels faisant partie de son portefeuille de marques. Aujourd'hui, c'est un as du volant qui a la chance de challenger le milieu de terrain Ander Herrera dans une course de karting exclusive tout en nous faisant découvrir les coulisses du futur hôtel Pullman Paris Montparnasse !



C'est au sein de cet hôtel, qui doit ouvrir ses portes prochainement, que ALL - Accor Live Limitless a organisé ce dernier épisode dans un décor surréaliste. Fumée, drapeaux, crazy karts, tous les éléments étaient réunis afin de recréer cette ambiance si particulière des courses de karting. Le gagnant et le joueur ont eu la chance, tout en se livrant une bataille acharnée, de découvrir en avant-première l'hôtel : une chambre du 29ème étage a été transformée en paddock pour l'occasion, la spectaculaire Grand Ballroom de l'hôtel est devenue une véritable piste de karting et la ligne d'arrivée a pris place sur le rooftop, bar perché à 115m de hauteur avec des vues spectaculaires à 180°, bientôt le plus tendance de Paris.



Une immersion sportive dans le futur lieu incontournable de la capitale. Le Pullman Paris Montparnasse ouvre ses portes prochainement. Son design contemporain et haut de gamme, ses nouvelles offres de service, ses concepts de restauration inédits en Europe ainsi que sa localisation stratégique au cœur de Paris, font de cet établissement LA nouvelle référence de la marque Pullman. ​Inspirant, connecté et urbain, ce nouvel hôtel promet d'offrir une expérience sans limite.



Un moment inoubliable pour ces deux fous de vitesse et une occasion unique de découvrir le nouveau joyau Pullman avant son ouverture.





Une dernière expérience qui démontre ce que ALL - Accor Live Limitless offre à ses membres au sein des différents hôtels du Groupe au quotidien, et qui traduit une nouvelle vision de l'hospitalité qui va au-delà du simple hébergement.





Opération organisée dans le respect des mesures sanitaires. Les intervenants ont été préalablement testés à la Covid-19.



@all #LimitlessChallenges



