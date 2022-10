Barclays dégrade Accor en passant à Sous-Pondérer pour un objectif de cours ramené à 21 euros. "Les valeurs hôtelières sont vulnérables dans le contexte macroéconomique, même si les tendances actuelles restent saines", estime le broker, qui voit néanmoins "plus de risques à la baisse qu'à la hausse pour le multiple de valorisation " et revoit donc en conséquence à la baisse sa recommandation et son objectif de cours.