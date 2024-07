ACCOR : Deutsche Bank réduit son objectif de cours

Le 11 juillet 2024

Deutsche Bank a annoncé jeudi avoir ramené son objectif de cours sur Accor de 48 à 47 euros, tout en maintenant son conseil d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'analyste explique que le groupe hôtelier français dispose d'une empreinte géographique spécifique qui devrait lui permettre de faire croître son revenu par chambre disponible (RevPAR) à un rythme plus rapide qu'une grande partie de ses concurrents.



L'intermédiaire réaffirme ainsi sa prévision d'une croissance du RevPAR de l'ordre de 7% cette année, à comparer avec l'objectif de 3% à 4% fixé par le groupe lui-même et un consensus établi à 4,5%.



Deutsche Bank dit cependant réviser à la baisse sa prévision concernant l'évolution du chiffre d'affaires pour la période 2024/2026, désormais attendue à -0,6%, tout comme celle sur son Ebitda, réduite de 2%.



'Malgré tout, nous pensons qu'Accor devrait rester en mesure d'améliorer sa marge opérationnelle (Ebitda) entre 70 et 110 points de pourcentage par an entre 2023 et 2026', conclut-il.



