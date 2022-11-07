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Accor : Document AMF CP. 2022DD870236

07/11/2022 | 18:15
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2022DD870236

04 novembre 2022

FR0000120404 - DD154011

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

SARMAD ZOK, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ACCOR

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 04 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 24.0160 Euro

VOLUME : 23 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 24.0160 Euro

VOLUME : 23 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 04 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Accor SA published this content on 07 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 November 2022 17:13:06 UTC.


© Publicnow 2022
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Rendement 2022 1,72%
Capitalisation 6 224 M 6 169 M -
VE / CA 2022 2,10x
VE / CA 2023 1,94x
Nbr Employés 14 466
Flottant 73,2%
Graphique ACCOR
Durée : Période :
Accor : Graphique analyse technique Accor | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ACCOR
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 19
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Objectif de cours Moyen 29,57 €
Ecart / Objectif Moyen 22,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
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Jean-Jacques Morin Deputy CEO & Chief Financial Officer
Floor Bleeker Chief Technology Officer
Iris Knobloch Vice Chairman
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ACCOR-14.94%6 169
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.-9.85%47 152
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC.-16.65%35 162
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INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC0.17%9 472
THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED85.47%5 797