Accor : En cette Année du Tigre, Accor affiche une croissance record dans la région Grande Chine

Accor entame l'année 2022 en poursuivant le renforcement de sa présence dans toute la région Grande Chine, ce qui lui permettra de proposer aux voyageurs, et aux membres de son programme de fidélité, un large choix d'adresses parmi des marques aussi réputées que Raffles, Fairmont, Sofitel, MGallery, Pullman, Grand Mercure, Novotel, Mercure, ou encore ibis. Le nombre de nouveaux projets signés par Accor en Chine a atteint un niveau record en 2021, avec plus de 520 hôtels actuellement en exploitation et 350 autres en cours de développement. Accor est par ailleurs bien positionné pour donner cette année une nouvelle impulsion à cette dynamique de croissance.



Le Raffles Shenzhen



« Nous sommes très fiers d'avoir franchi le cap des 500 hôtels en Grande Chine. Ce succès est le résultat des liens forts que les enseignes Accor et les membres de nos équipes ont su tisser au cours des 35 dernières années avec les propriétaires et les clients de cette région », déclare Gary Rosen, Directeur Général Grande Chine, Accor. « Notre solide dynamique de croissance nous rend optimistes pour 2022 et les années suivantes. Tous les cinq jours en moyenne, un nouvel hôtel Accor ouvre ses portes dans cette région, afin de répondre à la demande toujours croissante pour des expériences hôtelières de qualité. Accor dispose de l'un des portefeuilles de marques les plus diversifiés au monde, et est donc idéalement positionné pour continuer à proposer de nouvelles marques, de nouveaux hôtels et de nouvelles expériences aux voyageurs de loisirs et d'affaires dans toute la Grande Chine. »

L'émergence de la Chine en tant que grande puissance économique a redessiné les contours du tourisme international : au cours de la prochaine décennie, la Chine devrait dépasser les États-Unis pour devenir la première économie mondiale. Selon une étude Euromonitor International, ce pays est en bonne voie pour devenir la première destination touristique mondiale d'ici 2030, tout en restant un leader dans le trafic de voyageurs à destination d'autres pays. Pour sa part, le World Travel & Tourism Council (WTTC) affirme que la Chine est devenue le premier marché au monde pour le tourisme intérieur. Le WTTC s'appuie sur la croissance de 62 %, en valeur absolue, du tourisme intérieur en Chine depuis 2008, qui a fait passer ce pays de la quatrième à la première place. Cette progression s'inscrit en totale cohérence avec la China Tourism Academy, qui prévoit que les voyages intérieurs retrouveront près de 70 % de leur niveau pré-pandémie dès cette année.





Le Fairmont Sanya Haitang Bay



« La Chine est l'une des économies connaissant la croissance la plus rapide et étant la plus compétitive au monde en matière de développement hôtelier. Accor est fier d'être le leader de cet immense marché » déclare Agnès Roquefort, Directrice du Développement, Accor. « Le portefeuille de marques Accor est un facteur clé de différenciation pour le Groupe et un élément moteur de notre réussite. Près de 40 % de nos hôtels en Chine se situent dans les catégories luxe et haut de gamme, tandis que nous conservons un fort positionnement sur les segments milieu de gamme et économique. Cela nous place dans une position idéale ; grâce à notre profonde connaissance du marché local et au savoir-faire de nos équipes régionales de développement et des ventes. Nous disposons d'une proposition de valeur flexible et très convaincante à l'intention des propriétaires et des promoteurs. »



Ocean Spring Resort Chengdu - MGallery

À travers toute la Grande Chine, les principaux hôtels phares de Accor sont réputés et appréciés des voyageurs, notamment le Raffles Shenzhen, le Fairmont Peace Hotel, le Sofitel Legend People's Grand Hotel Xi'an, le Sofitel Guangzhou Sunrich, le DongFengYun Hotel Mi'Le - MGallery, le Pullman Shanghai South et le Novotel Guangzhou Airport. Parmi les ouvertures les plus remarquées de 2021, citons le Fairmont Sanya Haitang Bay, le Sofitel Hangzhou Yingguan Hotel, le Pullman Jiaxing Pinghu Excellence Hotel, l'Ocean Spring Resort Chengdu - MGallery, le Novotel Zhengzhou Airport Hotel et le Grand Mercure Pingxiang Kaiguang Hotel.



Raffles at Galaxy Macau

L'Année du Tigre verra d'ici fin 2022 l'inauguration de nouveaux établissements très attendus, comme le Raffles at Galaxy Macau, le Fairmont Xiamen et le Sofitel Shanghai North Bund. Cette année marquera également le grand retour de l'iconique Swissôtel Beijing, cher aux habitants de la ville, après trois ans de rénovation.

La nouvelle enseigne de luxe de Accor, Emblems Collection, ouvrira sa toute première adresse en décembre 2022, avec l'inauguration de son magnifique hôtel phare, le Guiyang Art Centre Hotel, Emblems Collection, dans la province du Guizhou. Cette nouvelle marque a pour objectif de constituer, d'ici 2030, un portefeuille international incomparable, composé de plus de 60 hôtels de charme et centres de villégiature haut de gamme. D'autres établissements sont appelés à intégrer cette collection en Chine.

Le Guiyang Art Centre Hotel, Emblems Collection

MGallery Hotel Collection est une marque à suivre de très près, car elle a ouvert non pas une, mais deux adresses à Hong Kong cette année! Le Silveri Hong Kong - MGallery constitue un havre de sérénité sur l'île de Lantau, tandis que l'AKI Hong Kong - MGallery s'inscrit dans l'effervescence du quartier de Wan Chai, qu'il complète de son énergie élégante. Les prochaines destinations MGallery feront découvrir le quartier animé de Dalang, à Shenzhen; la vieille ville de Wuxi Dangkou; et enfin, Canton.

Pullman, l'une des marques haut de gamme les plus performantes en Chine, a prévu d'ouvrir différentes nouvelles adresses en 2022, dont le Pullman Nanchang Xinlv, le Pullman Shenzhen North Station, le Pullman Chongqing Beibei et le Pullman Wuhan Airport New City. Ces ouvertures s'ajouteront à celles du Pullman Dali, le Pullman Haikou et le Pullman Suzhou Taicang, intervenues en janvier 2022. La Grande Chine compte plus d'hôtels et de resorts Pullman que tout autre pays au monde, avec près de cinquante établissements en activité et un nombre record de signatures de nouveaux projets. Une tendance qui ne montre aucun signe de ralentissement.

Les enseignes milieu de gamme et économiques de Accor font également preuve d'une santé remarquable. Novotel, comptant de longue date parmi les marques préférées des voyageurs, continue d'aller de l'avant en proposant de nouveaux concepts innovants et de très belles inaugurations, au nombre desquelles figurent le Novotel Guangzhou Airport et le Novotel Chengdu Tianfu Living, qui ouvriront tous deux en 2022. Parmi les autres destinations à venir pour cette marque appréciée, figurent le Novotel Wuxi Wanshan Lake, le Novotel Xi'an Aden et le Novotel Qingdao Downtown. En parallèle, l'une des principales enseignes milieu de gamme de Accor, Mercure, a été désignée comme comptant parmi les marques connaissant la croissance la plus rapide au monde, selon un classement établi par Brand Finance. Mercure compte actuellement plus de 110 hôtels en Grande Chine, tandis que près de 100 autres sont en cours de développement. En outre, ibis, la marque économique pionnière de Accor, compte désormais plus de 200 hôtels dans cette région, témoignant de sa réussite remarquable.

« Accor a été fondé sur un principe : la création de marques innovantes et leur expansion audacieuse à travers le monde », explique M. Rosen. « Tout au long de l'année 2022, le Groupe dans son ensemble se fera un plaisir de partager l'actualité de son portefeuille en pleine expansion, en Grande Chine comme dans le monde entier. Nous saisirons chacune des opportunités qui se présenteront, avec la force, la confiance et l'esprit d'aventure que nous inspire l'Année du Tigre. »