Accor : En deux ans, plus d'une centaine d'organisations ont rejoint l'initiative #StOpE pour lutter contre le Sexisme dit Ordinaire en Entreprise

Le 4 décembre 2018, à l'initiative de Accor, EY et L'Oréal, trente entreprises et organisations créaient #StOpE et s'engageaient conjointement à lutter contre le sexisme dit « ordinaire » au travail, avec le soutien d'Elisabeth Moreno, Ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances. Rejointes en 2019 par 26 nouveaux membres parmi lesquels des grands groupes mais aussi des PME et des grandes écoles, le mouvement repose sur la signature d'un acte d'engagement comprenant 8 points fondateurs. Les entreprises et organisations s'engagent à faire reculer le sexisme ordinaire en déployant au cours de l'année au moins une des huit actions prioritaires au sein de leurs entreprises et organisations et à partager leurs actions concrètes et bonnes pratiques.



Premier exemple d'une initiative interentreprises ayant pour objectif de partager et promouvoir conjointement les bonnes pratiques de lutte contre le sexisme dit ordinaire au travail, l'initiative #StOpE part du constat que ce sujet touche toutes les entreprises et plus largement toutes les organisations, et qu'il est indispensable de mutualiser les forces en présence afin de prévenir durablement les comportements sexistes.



Deux ans après, où en sommes-nous ?



En deux ans, plus de deux cent initiatives très concrètes ont été lancées par 56 entreprises et écoles, telles que :

La distribution de guides pratiques sur le sexisme afin d'apporter des éclairages et transmettre des reflexes pour mieux appréhender les comportements sexistes.

La conception et le déploiement de formations et des sensibilisations ciblées pour faire évoluer les comportements, dont certaines en partenariat entre plusieurs membres de #StOpE. Des campagnes de communications visant à mettre en exergue les impacts du sexisme et informer sur les dispositifs en place pour prévenir les comportements sexistes



Ce sont ainsi des dizaines de milliers de salariés et étudiants touchés.



Cette année, 58 nouvelles entreprises, grandes écoles et organisations et pour la première fois une institution publique et une association rejoindront l'initiative et signeront l'acte d'engagement :



Les entreprises et organisations : Camfil, Chloé, Compétences et Développement, Dailymotion, Direction générale du Trésor, Groupe FDJ, Groupe Renault, HENNESSY, INSEP, Janssen, Keyrus, La Poste, Mazars, McDonald's France, MediaSchool, Nestlé France, Olympique de Marseille, Pavillon Ledoyen, Publicis France, Salesforce France, Sanofi France, Sephora

Les médias : CB News, Journal du Luxe, Stratégies du Groupe MediaSchool

CB News, Journal du Luxe, Stratégies du Groupe MediaSchool Les écoles et centres de formation : emlyon business school, Excelia, Grenoble Ecole de Management, HEC Paris, EPSI, ESAIL, ESCD 3A, FIGS Education, HEP Education, ICL, IDRAC, IEFT, IET, IFAG, IGEFI, IHEDREA, ILERI, SUP'DE COM, WIS du Réseau Compétences et Développement, CREALUXE, ECS, ETS, Green Management School, IEJ, IRIS, MediaSchool Sports, Paris BTS, Paris School of Luxury, Paris School of Content, Paris School of Tourism & Communication, SUPDEPROD, #SUPDEWEB du Groupe MediaSchool

Les associations : Balance Ton Stage



Réunion annuelle du 8 décembre 2020



Les représentants de chaque organisation du collectif se retrouvent chaque trimestre pour échanger sur leurs actions respectives et mettre en partage les outils, actions et idées relatifs à la prévention du sexisme.

En plus de ces réunions trimestrielles, la réunion annuelle de #StOpE permet de faire un point sur les actions mises en place depuis la création de cette initiative et d'accueillir les nouvelles organisations désireuses de rejoindre le collectif.

Pour ses 2 ans, la réunion trimestrielle#StOpE a réuni plus de 150 participants représentant toutes les organisations du collectif. Elle a débuté par une introduction de Monsieur Eric Fourel, Président d'EY France, suivie de la diffusion d'une vidéo d'Elisabeth Moreno, Ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances qui soutient l'initiative.

Par la suite, Monsieur Hervé Navellou, Directeur Général L'OréalFrance a evoqué différentes réalisations mises en place par l'initiative #StOpE, telles que l'édition d'un guide pour lutter contre le sexisme ou encore le déploiement d'un e-learning inter-entreprises. Il a mentionné également des actions réalisées durant la crise sanitaire, comme un podcast à propos du sexisme en télétravail.

Monsieur Steven Daines, DRH Monde d'Accor a pris ensuite la parole. Il a mentionné le nombre d'entreprises, écoles et organisations qui rejoignent l'initiative en cette fin d'année. Il a expliqué les objectifs à atteindre et l'importance pour les entreprises, écoles et organisations de poursuivre leurs efforts.



Au cours de cette réunion deux thèmes ont également été abordés :

Sexisme & télétravail - Comment le télétravail a influencé l'évolution du sexisme en France ?

- Comment le télétravail a influencé l'évolution du sexisme en France ? Et les écoles ? Retour d'expériences d'étudiants sur le sexisme ordinaire au travail - Introduction sur la voix des écoles et la voix des étudiants.



L'initiative #StOpE, poursuit son essor et continuera à essaimer



Steven Daines, Directeur Général Talent & Culture d'Accor : « Désormais formée de 114 entreprises, écoles et organisations, #StOpE est une formidable initiative qui impulse le changement et qui invite à la prise de conscience dans les grandes entreprises du Cac 40 comme dans les PME, dans le public ou dans le privé, mais aussi avant même l'arrivée sur le marché du travail, à l'école, lieu d'apprentissage et de sociabilité. Pour Accor, Groupe présent mondialement, l'important c'est aussi d'internationaliser ces bonnes pratiques afin qu'elles irriguent à tous les niveaux, dans les hôtels comme dans les sièges. »

Eric Fourel, Président d'EY France : « #StOpE, c'est un mouvement à la fois spontané, libre et pleinement inclusif de mise en partage des meilleures idées et pratiques de prévention du sexisme dit « ordinaire » au travail. Je suis touché par l'énergie et l'engagement constants des membres du collectif et me félicite que cette initiative prenne toujours plus d'ampleur. »



Hervé Navellou, Directeur Général L'Oréal France : « Au cours de cette année 2020, plus de 200 initiatives ont été mises en place par les 56 membres afin de donner aux collaborateurs tous les outils pour lutter contre le sexisme et leur donner les moyens d'agir et de réagir. Car c'est bien de cela dont il s'agit avec l'#StOpE : faire évoluer les comportements de tous nos collaborateurs, repenser nos manières d'interagir entre nous, et le faire rapidement, en mutualisant nos idées et nos ressources. Pour L'Oréal, Groupe engagé depuis plus de vingt sur la promotion de la diversité, cette initiative est une étape de plus pour faire changer les mentalités »



Liste des entreprises et organisations partenaires de l'initiative #StOpE



Accenture - Accor - AccorInvest - Air France - Allianz France - Aviva - Axa - Balance Ton Stage - BNP Paribas - Canal + - Camfil - Capgemini - CB News - Chloé - CREALUXE - Compétences et Développement - Christian Dior Couture - Dailymotion - Direction générale du Trésor - D&Consultants - École polytechnique - EcoMundo - ECS - EDF - EDHEC - emlyon Business School - Engie - Epargne Actuelle - EPSI- ESAIL - ESCD 3A - ESSEC - ETS - Excelia - EY - FIGS Education - France TV - Galeries Lafayette - Green Management School - Grenoble Ecole de Management - Groupe FDJ - Groupe Renault - HEC Paris - HENNESSY - HEP Education - HPE - IBM - ICL - IDRAC - IEFT - IEJ - IET - IFAG - IGEFI - IHEDREA - ILERI - INSEP - IRIS - Janssen - Journal du Luxe - Keyrus - Lagardère - Lenovo - Logilab - La Poste - L'Oréal - LVMH - Martin Belaysoud - Mazars - McCann Paris - McCormick France - McDonald's France - MEDEF - MediaSchool - MediaSchool Sports - Michelin - Microsoft - Nestlé France - Olympique de Marseille - Orange - PageGroup - Paris BTS - Paris School of Content - Paris School of Luxury - Paris School of Tourism & Communication - Pavillon Ledoyen - Pôle Emploi - Publicis France - Renault Trucks-Groupe Volvo - Salesforce France - Sanofi France - SAP - Schneider Electric - Sciences Po - Sephora - Siemens - SNCF - Société Générale - Sodexo - Solvay - Suez - SUP'DE COM -SUPDEPROD - #SUPDEWEB - Stratégies - Systematic Paris-Région - TF1 - Thales Group - The Adecco Group - Total - UFF - Unibail-Rodamco-Westfield - Wallix - WIS