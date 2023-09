Ennismore

et Banyan Tree Group, deux leaders mondiaux de l'hôtellerie du Groupe Accor, ont conclu un accord majeur avec Dubai Holding (société d'investissement diversifiée possédant un vaste portefeuille d'actifs valorisé à 130 Mds AED à travers le monde), afin de proposer un art de vivre d'un luxe incomparable dans l'émirat. Le projet Bluewaters accueillera, en plusieurs phases, de nouvelles enseignes à Dubaï, à commencer par l'ouverture du Banyan Tree Dubai en novembre prochain.

Sébastien Bazin, Président-Directeur général de Accor, a signé aujourd'hui, l'accord avec Amit Kaushal, Directeur général du groupe Dubai Holding, le 13 septembre 2023.

Le Banyan Tree Dubai occupera les murs de l'actuel Caesars Palace Dubai. Après mise aux standards de la marque, le complexe comprendra 179 chambres, dont 30 suites et une toute nouvelle villa de quatre chambres avec entrée, piscine et plage privées. L'un des points forts du resort sera l'offre bien-être du Banyan Tree Spa, disposant de sa propre réception, d'un espace de relaxation, d'une salle de sport, d'espaces de yoga intérieurs et extérieurs, d'une offre de restauration, de mini-forêts tropicales, de bassins d'hydrothérapie et de salles de soin. Le complexe accueillera cinq restaurants et bars, tous soigneusement sélectionnés grâce à une collaboration entre Carte Blanched (studio interne de F&B d'Ennismore) et le groupe Banyan Tree, afin de proposer une offre culinaire aussi savoureuse que diverse. Le Banyan Tree Dubai déploiera également 96 résidences privées d'une à quatre chambres, avec hall d'entrée particulier, piscine extérieure et accès aux équipements de l'hôtel. Conformément à l'accord de partenariat stratégique à long terme conclu en 2016 entre Accor et Banyan Tree Group, le Banyan Tree Dubai sera co-exploité par Banyan Tree Group et Ennismore, selon le modèle opérationnel déjà mis en oeuvre au Banyan Tree La Cigale Doha (Qatar), et au Banyan Tree AlUla (Arabie saoudite).