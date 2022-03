Accor : FAIRMONT PRÉSENTE GRAND BY NATURE, OUVRAGE RELATANT LES PLUS BEAUX MOMENTS DE L'ENSEIGNE

- Une monographie éditée par la maison Skira -





Le 29 mars 2022 -



« Grand By Nature retrace l'histoire de Fairmont de la plus belle des manières : en tissant anecdotes, images et autres documents d'archives recueillis au cours des 135 dernières années. Vous trouverez dans ces pages les récits fascinants de moments qui ont défini la culture de l'enseigne, célébré des évènements marquants, et même changé le cours de l'Histoire », déclare Mansi Vagt, Directrice Internationale de la marque Fairmont. « Cet ouvrage est un hommage aux générations successives de collaborateurs qui, en mettant tout leur cœur à proposer des expériences inoubliables à nos hôtes, ont contribué jour après jour à faire de Fairmont une marque aussi emblématique. Les prochaines ouvertures prévues à travers le monde serviront à leur tour de cadre à des récits tout aussi extraordinaires et à des moments tout aussi forts. » Fairmont Hotels & Resorts a le plaisir d'annoncer la publication de Grand By Nature , beau livre édité par Skira et co-écrit par Claire Wrathall et Claire-Marie Angelini-Thiennot. Cet ouvrage met à l'honneur, sur plus de 300 pages et à travers 500 illustrations et photographies, les origines historiques de Fairmont, son rôle de pionnier en matière d'hôtellerie durable, et les célébrités qui ont marqué de leur passage les adresses emblématiques de l'enseigne.Partagé en trois chapitres (Origines, Architecture et Âme), Grand By Nature revient sur les instants les plus forts de l'histoire de Fairmont. Avec Origines, les lecteurs découvrent comment l'enseigne a inspiré la création des parcs nationaux du Canada, notamment ceux de Banff et de Jasper ; dans Architecture, comment Fairmont a été le premier à construire des hôtels de style « château » en Amérique du Nord ; et dans Âme, comment Solomon R. Guggenheim, avant la création de sa galerie d'art éponyme, exposait sa collection dans l'hôtel qui a vu naître la Fashion Week de New York.« Grand By Nature retrace l'histoire de Fairmont de la plus belle des manières : en tissant anecdotes, images et autres documents d'archives recueillis au cours des 135 dernières années. Vous trouverez dans ces pages les récits fascinants de moments qui ont défini la culture de l'enseigne, célébré des évènements marquants, et même changé le cours de l'Histoire », déclare Mansi Vagt, Directrice Internationale de la marque Fairmont. « Cet ouvrage est un hommage aux générations successives de collaborateurs qui, en mettant tout leur cœur à proposer des expériences inoubliables à nos hôtes, ont contribué jour après jour à faire de Fairmont une marque aussi emblématique. Les prochaines ouvertures prévues à travers le monde serviront à leur tour de cadre à des récits tout aussi extraordinaires et à des moments tout aussi forts. »



Le livre couvre les XIXe, XXe et XXIe siècles, revenant sur les ambitions de la reine Victoria, le réaménagement de la chambre personnelle du célèbre architecte Frank Lloyd Wright, les humbles débuts de Guccio Gucci en tant que liftier, une bretelle décousue sur la robe de Marilyn Monroe et la présence de nombreuses autres célébrités, de Madonna à Rihanna.



Le titre Grand by Nature propose une double lecture, chargée de sens, faisant référence d'une part aux extérieurs et aux intérieurs palatiaux des établissements Fairmont, nichés dans des cadres naturels spectaculaires (une proximité qui fait la renommée de l'enseigne), et d'autre part à l'engagement de la marque en matière de protection de l'environnement.



« C'est un véritable trésor que nous avons découvert : les archives Fairmont, remplies de photos, d'anecdotes, d'objets, de célébrités et de grandes figures politiques, de convivialité, de premières mondiales...Nous devions absolument partager ces témoignages du passé », déclare Jean-Guilhem Lamberti, Chief Creative Officer, Accor. « Des images de serveurs élégants portant des plateaux d'argent, livrant des rafraîchissements à bicyclette, servant les clients sur un lac gelé ou accueillant des oursons comme des invités… des clichés de célébrités en résidence… les dirigeants des grands pays du monde photographiés lors d'instants cocasses… la première Fashion Week américaine… La liste est si longue que nous n'avons pu en révéler qu'une infime partie dans ce premier livre. » Jean-Guilhem Lamberti conclut : « Une atmosphère magique anime Fairmont : des sources chaudes qui jaillissent de ses sols, des parcs nationaux créés autour de ses établissements, le fait d'avoir assisté à la ruée vers l'or ou d'avoir résisté à un tremblement de terre. Chance et passion sont les thèmes récurrents de cette histoire. »



