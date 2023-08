Accor : Gilda Perez-Alvarado nommée Directrice de la stratégie

Aujourd'hui à 15:20 Partager

Accor annonce ce jour la nomination de Gilda Perez-Alvarado à la direction stratégique du Groupe. Actuellement Directrice générale du cabinet de conseil spécialisé JLL (Jones Lang LaSalle) Hotels & Hospitality, Gilda intégrera à compter du 1er octobre 2023 le Comité de direction d'Accor. Basée à Paris, elle aura pour responsabilités la stratégie mondiale, les relations avec les propriétaires d'hôtels et les partenariats stratégiques, et rendra compte directement à Sébastien Bazin, Président-Directeur général.



Diplômée de Cornell, Gilda Perez-Alvarado a débuté sa carrière chez PwC avant de rejoindre JLL en 2004 : elle bénéficie de près de vingt ans d'expérience en conseil stratégique et financier auprès des plus grands propriétaires et investisseurs du secteur.



À son poste actuel, elle pilote à l'international les ventes aux acquéreurs-investisseurs, les placements de dettes et d'actions, les services de conseil stratégique et de gestion d'actifs, en zones Amériques, EMEA et Asie-Pacifique.