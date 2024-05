ACCOR : Jefferies reste à achat après un trimestre 'solide'

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 47 euros sur Accor, après un premier trimestre jugé 'solide' pour la chaine hôtelière française et suggérant qu'il n'y a pas de fissure dans la demande de voyages.



Dans le résumé de sa note, le broker continue de voir une dynamique favorable pour Accor, 'compte tenu de la trajectoire claire de croissance et de rentabilité, et de la clarté concernant les retours aux actionnaires'.



Jefferies s'attend aussi à ce que l'écart de valorisation par rapport à Intercontinental Hotels se réduise, notant que l'action Accor se négocie avec une décote de 15% par rapport à son pair britannique sur le P/E 2025, contre une prime historique de 14%.



