Accor : Katara Hospitality et Accor annoncent l'ouverture du premier établissement Maison Delano à Paris

Katara Hospitality, acteur majeur de l'hôtellerie au Qatar et à l'international, annonce aujourd'hui la conclusion d'un partenariat avec le groupe Accor, leader mondial de l'hôtellerie, pour l'ouverture, prévue en 2022, de Maison Delano Paris, nouvelle incarnation de la marque emblématique Delano.



Andrew Humphries, Directeur général de Katara Hospitality, déclare : « Nous sommes ravis de conclure ce partenariat stratégique avec Accor et d'intégrer Maison Delano à notre collection d'hôtels emblématiques. Nous sommes convaincus que ce partenariat, en s'appuyant sur le succès de notre portefeuille existant, renforcera nos synergies opérationnelles. Katara Hospitality a pour ambition de réunir une sélection d'hôtels uniques et de premier plan, triés sur le volet, dans les plus grandes destinations du monde entier. Maison Delano représente à cet égard, une opportunité idéale pour renforcer notre présence au sein de la première destination touristique mondiale. »



Gaurav Bhushan, Directeur général de la division Lifestyle de Accor, déclare : « Symbole de l'évolution de la marque Delano, l'hôtel Maison Delano Paris proposera des séjours incomparables au cœur de l'une des plus belles métropoles au monde. Nous sommes extrêmement fiers de lancer ce nouveau concept en partenariat avec Katara Hospitality. »



Née à Miami, la marque Delano est connue pour proposer des destinations qui sont l'expression du luxe ultime. Offrant la meilleure qualité de service possible et des expériences personnalisées, la marque se décline aujourd'hui dans les principaux centres-villes du monde.



Maison Delano accueillera le nouveau concept de bar-restauration imaginé par Dani Garcia, chef de renommée internationale, qui proposera aux hôtes un havre de sérénité au cœur de centres-villes animés, mêlant qualité d'hébergement, ainsi qu'expériences gastronomiques et mixologiques inégalées.



En tant que première déclinaison de la marque Delano, Maison Delano Paris est appelé à s'imposer comme l'un des joyaux du portefeuille lifestyle du groupe Accor et sera la référence sur laquelle toute nouvelle ouverture de la marque s'appuiera. Situé dans le prestigieux VIIIème arrondissement, dans un hôtel particulier du XVIIIème siècle, au 4 rue d'Anjou, à quelques pas de la célèbre rue du Faubourg Saint-Honoré, l'hôtel disposera de 56 chambres et suites d'exception, ainsi que d'un restaurant et d'un bar nichés dans la cour historique de l'édifice.



L'an prochain, l'établissement sera rénové et remis au goût du jour pour présenter une esthétique luxueuse et raffinée : majestueux lobby, splendide cour intérieure et chambres aussi lumineuses qu'empreintes de sérénité. Conformément à l'héritage Delano, l'accent sera placé sur une qualité de service irréprochable, dans un cadre lifestyle, où les clients se verront proposer des options de restauration à la hauteur de leurs attentes, un savoir-faire inégalé en mixologie et une offre spa immersive.

