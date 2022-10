Accor : Katara Hospitality et Accor étendent leur partenariat et annoncent l'ouverture du Fairmont Tazi Palace à Tanger

Avec cette nouvelle adresse au Nord du Maroc, Katara Hospitality, référence mondiale de l'hôtellerie de luxe, à la fois développeur, propriétaire et gérant d'hôtels, renforce ses liens commerciaux avec Accor, l'un de leaders de l'hôtellerie à travers le monde exploitant pas moins de 420 hôtels au sein de la zone Inde, Moyen-Orient, Afrique et Turquie.



Annoncé pour le quatrième trimestre 2022, ce nouvel établissement luxueux va asseoir le partenariat long terme qu'ont scellé les 2 groupes, Katara Hospitality possédant déjà de nombreux hôtels dont Accor assure la gestion.



Le Fairmont Tazi Palace Tanger comprendra 133 chambres et suites, un spa, plusieurs restaurants et bars, mais également de nombreux espaces destinés à la clientèle d'affaires (salles de conférence, salles de réception…).



« Notre implication et l'investissement réalisés dans le cadre de la rénovation du Tazi Palace à Tanger reflètent la stratégie de développement à l'international de Katara Hospitality, qui se matérialise notamment avec cette seconde implantation en Afrique du Nord » déclare Son Excellence Mr. Ali Bin Ahmed Al Kuwari, Chairman de Katara Hospitality.



« En concrétisant cet accord commercial, notre but premier est de contribuer au développement de l'économie de manière locale, en apportant toute notre expertise acquise dans l'hôtellerie et en investissant massivement à travers ce partenariat. C'est une réelle fierté d'être aux côtés d'Accor pour l'ouverture de ce nouveau Palace au Maroc » ajoute Son Excellence Mr. Ali Bin Ahmed Al Kuwari.



« Nous sommes convaincus que l'ADN et la philosophie de la marque Fairmont sont en adéquation parfaite avec ce que nous souhaitons pour ce futur hôtel : un respect de la dimension historique du lieu, tout en le positionnant comme l'un des acteurs incontournables du tourisme à Tanger » déclare Mr. Andrew Humphries, Acting CEO de Katara Hospitality.



Andrew Humphries ajoute : « Avec sa dimension historique savamment mélangée avec ce que l'architecture marocaine fait de plus moderne, le Tazi Palace sera une destination iconique incontournable avec un héritage profondément ancré dans le présent et tourné vers l'avenir. Une fois achevé, ce resort constituera une oasis urbaine dédiée au repos et au bien-être dans un environnement imprégné de la culture et de l'histoire du Maroc ».



Situé au cœur de la ville de Tanger dans le très élégant quartier de Boubana, le Fairmont Tazi Palace, dispose d'un emplacement idéal et permet à ses clients de bénéficier de tous les atouts touristiques de la ville, le tout à 10 minutes du centre et de la célèbre Corniche, et à seulement 20 minutes de l'aéroport.



« Le Fairmont Tazi Palace s'ajoute à notre collection d'hôtels de luxe au Maroc et plus globalement au sein de la région Inde, Moyen-Orient, Afrique et Turquie » déclare Sébastien Bazin, Chairman et CEO Accor. « Nous sommes fiers et heureux de s'associer à nouveau avec Katara Hospitality pour ce fantastique projet. Et quelle meilleure marque que Fairmont pour donner à ce lieu toute la quintessence du luxe qu'il mérite, avec la promesse d'une expérience inoubliable au cœur d'une destination extraordinaire ».



Adossé à une colline boisée et niché dans l'un des plus beaux quartiers de la ville, le Fairmont Tazi Palace bénéficie de vues imprenables sur toute la ville de Tanger.



Les clients de l'établissement seront plongés dans un environnement historiquement riche et bénéficieront de prestations de services fidèles aux standards haut de gamme de la marque Fairmont.



« Je suis très impatient d'amener à Tanger toute la renommée internationale dont bénéficie la marque Fairmont. Les prochains mois vont être passionnants pour mon équipe et moi-même et vont nous permettre de préparer l'arrivée de nos premiers clients dans cet établissement exceptionnel, où l'expérience sera absolument unique, avec une qualité de service inégalée » déclare Fabien Gastinel, Directeur Général du Fairmont Tazi Palace Tanger.



Dès son ouverture, le Fairmont Tazi Palace Tanger accueillera des voyageurs de loisirs et d'affaires…des voyageurs souhaitant profiter d'un séjour entre amis ou en famille à Tanger, l'une des villes les plus aimées du Maroc.



Accor opère actuellement 41 établissements (6215 clés) au Maroc et 4 ouvertures sont en développement (768 clés) dans le pays.

