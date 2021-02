Accor : Le groupe Faena et Accor s'unissent pour déployer la marque Faena à l'international

Alan Faena et Len Blavatnik du groupe Faena, et Sébastien Bazin, Président-Directeur général de Accor, annoncent aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique visant à développer la marque Faena à travers le monde.



Faena, l'une des marques les plus novatrices du secteur du lifestyle et de l'hôtellerie de luxe, et Accor l'un des leaders mondiaux de l'hôtellerie fort d'un portefeuille unique de marques et de plus de 5 000 établissements répartis dans 110 pays, s'associent pour développer la marque Faena au sein de destinations stratégiques internationales.



Alan Faena collaborera avec Accor afin d'innover et de déployer des Faena Districts dans certaines des destinations les plus prisées au monde. Cette nouvelle entreprise renforcera l'approche personnelle et distinctive de Faena et deviendra un catalyseur de croissance. Dubaï devrait être la première destination internationale.



« Nous avons trouvé avec Accor un partenaire idéal ; nous partageons la même vision et la même passion. Dans le cadre du développement de Faena, nous avons pour projet de réinventer l'hôtellerie lifestyle, de déployer des concepts révolutionnaires qui redéfiniront les codes du secteur dans la création d'environnements inimitables enracinés dans la culture, de transformer positivement les villes, de changer les vieux paradigmes et de devenir de nouveaux épicentres culturels internationaux. Nous avons toujours rêvé de partager la philosophie Faena auprès d'un large public, tout en portant notre vision artistique à l'international : grâce à Accor, ce rêve devient réalité. », dit Alan Faena.



« Accor déploie une plateforme de marques hôtelières qui placent l'expérience au cœur de leur promesse. L'énergie et les idées qui animent les entrepreneurs, les créateurs et les visionnaires sont au cœur du développement de notre groupe. Grâce à ses concepts disruptifs, Alan Faena s'impose comme un leader dans l'univers du lifestyle haut de gamme. Les Faena Districts modifient le centre de gravité des villes au sein desquelles elles s'inscrivent, au bénéfice des populations locales. Ces Districts nous serviront de modèle dans le cadre de notre collaboration avec les équipes de Faena, pour concrétiser leur vision et leurs ambitions de développement à l'international. Nous sommes impatients de débuter ce partenariat, dont le succès s'inscrira dans la durée, en compagnie d'Alan, de Len et de l'ensemble du groupe Faena », commente Sébastien Bazin, Président-Directeur général de Accor.



Cette collaboration porte sur la gestion du Faena Buenos Aires et du Faena District Miami Beach, ce dernier ayant récemment été classé meilleur hôtel de Miami, deuxième des États-Unis et douzième au monde par les lecteurs de Condé Nast Traveler, lors de l'édition 2020 des Readers' Choice Awards de ce magazine, ainsi que la gestion de tous les futurs projets créés en collaboration. Cette entreprise innovante permettra de concevoir des établissements créateurs d'univers holistiques uniques, socialement responsables, ancrés dans des expériences culturelles : résidences, hôtels, espaces artistiques et culturels.

Attachments Original document

Permalink Disclaimer Accor SA published this content on 25 January 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 February 2021 08:11:06 UTC.