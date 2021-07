Accor : Londres s'ouvre à nouveau au monde

Selon PWC UK, Londres devrait dépasser les 11,7 millions de visiteurs en 2021, soit une hausse de 21 % par rapport à 2020, pour 6,6 Mrd£ de dépenses estimées. La ville a lancé une grande campagne de communication, d'un budget de 6 M£ et intitulée « Let's Do London », afin d'inciter les visiteurs, et en particulier les habitants de la ville et les touristes du reste du Royaume-Uni, à revenir dans les commerces, les établissements hôteliers et les grands sites culturels qui font la réputation de la métropole. De spectaculaires installations artistiques publiques insuffleront une touche de dynamisme supplémentaire à la capitale, tandis que les visiteurs découvriront une gamme impressionnante d'expositions, d'activités familiales, de pièces de théâtre, d'évènements sportifs, de festivals et de lieux de restauration éphémères. Parmi les événements clés, citons notamment la très convoitée exposition de Charlotte Perriand : The Modern Life au Design Museum, sponsorisée en partie par ALL - Accor Live Limitless, qui se tient jusqu'à début septembre.

Plusieurs grands évènements londoniens, annulés en 2020, feront aussi venir à nouveau les visiteurs internationaux plus tard dans l'année.

Les State Rooms du palais de Buckingham seront ouvertes aux visites pendant la période estivale. Pour la toute première fois, il sera également possible de découvrir le magnifique jardin de Buckingham Palace, sa grande variété d'essences d'arbres plantés par la reine Victoria et le prince Albert, les ruches royales…

Le mois de septembre verra le retour du plus grand festival de musique classique au monde, les BBC Proms, ainsi que la London Fashion Week, Frieze London, le London Design Festival et la 65ème édition du BFI London Film Festival. Les expositions horticoles royales et la célèbre Exposition florale de Chelsea feront également leur retour.

En octobre, le Marathon de Londres se tiendra à nouveau, tout comme le London Jazz Festival en novembre, et bien sûr, la magie des fêtes de fin d'année brillera plus que jamais en décembre.

« Alors que les visiteurs renouent avec Londres, nous sommes heureux de les inviter à découvrir notre collection d'enseignes lifestyles. Nous sommes convaincus que nos magnifiques adresses seront aussi prisées de la clientèle locale que des touristes, avec leur gastronomie exceptionnelle, leur vie nocturne animée, leurs clubs de remises en forme, ou encore leurs superbes spas ! », déclare Gaurav Bhushan, Directeur Général, Lifestyle, Accor.