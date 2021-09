Accor : PULLMAN PRÉSENTE LA FITNESS SQUAD

Elite BodyAttack Challenge









, l'une des grandes marques du groupe Accor , a le plaisir de présenter la, équipe d'ambassadeurs du fitness du monde entier sélectionnée pour mener les initiatives bien-être et fitness de l'enseigne. Elle incarnera le programme Pullman Power Fitness et supervisera la gamme complète de cours issus du partenariat « Pullman X Les Mills », stages d'entraînement intensifs à l'hôtel et autres évènements spéciaux.Le Pullman Power Fitness est un programme dynamique, tonifiant et ultramoderne, qui ajoute à la salle de sport de l'hôtel les services d'un coach personnel. La Pullman Fitness Squad va encore plus loin : Pullman et Les Mills, société partenaire fitness de l'enseigne, sont ravis de présenter cette équipe de professionnels Les Mills réputés, composée d'et« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous dévoilons la Pullman Fitness Squad ! Ces leaders influents dans l'univers du fitness, désormais ambassadeurs du programme Pullman Power Fitness, nous aideront à dynamiser ce partenariat stratégique mondial avec la marque Les Mills, dans les hôtels Pullman du monde entier », déclare. « Ambitieux, hyperconnecté et avant-gardiste : chacun des membres de la Fitness Squad a été sélectionné par la clientèle de Pullman pour représenter la passion de l'enseigne pour le fitness et la performance. Afin d'optimiser ce programme élargi, nous allons collaborer étroitement avec chaque membre de l'équipe et ainsi mettre Pullman en valeur auprès de leurs fans respectifs, apporter toujours plus aux amateurs de fitness du monde entier et faire découvrir l'univers Pullman à un plus large public. »Ce programme propose des exercices d'une diversité sans égal, s'appuyant sur des technologies intégrées et une communauté de membres partageant la même passion. Autant d'atouts qui permettront aux clients de Pullman de rester au meilleur de leur forme. Ce partenariat avec Les Mills permet de développer au mieux la communauté Pullman Power Fitness, tout en bénéficiant du savoir-faire du plus grand créateur mondial de cours de fitness collectifs chorégraphiés en musique. Pullman X Les Mills est la première offre hôtelière de remise en forme personnalisée à proposer des cours innovants, 24 heures sur 24, des équipements de fitness dans les chambres, des entraînements intensifs et des évènements spéciaux, organisés par la Fitness Squad.« Nous sommes très heureux de nous associer à Pullman et de proposer LES MILLS On Demand dans tous les établissements Pullman, ce qui permettra au plus grand nombre de profiter des bienfaits du sport et nous aidera à remplir notre mission : rendre le monde entier en meilleur forme », déclare. « L'objectif est que nos séances d'entraînement soient appréciées de tous. La diffusion en direct de séances inspirées du programme LES MILLS BODYPUMP aidera chacun à bien démarrer son parcours de remise en forme, pour une meilleure santé et plus de bien-être. »En novembre, Pullman et Les Mills uniront leurs forces pour tenter de battre le record du monde Guinness du plus grand cours de fitness en ligne. Cet évènement se déroulera à Dubaï, au Pullman Dubai Downtown, en présence des six ambassadeurs de la Power Fitness Squad, qui animeront différentes parties de ce cours diffusé dans le monde entier.« La Fitness Squad donnera une nouvelle impulsion à nos efforts visant à renouveler, grâce à l'expérience Pullman Power Fitness, l'attrait du sport à l'hôtel », déclare« Nos clients sont fortement demandeurs d'innovation en matière de nouveaux concepts fitness. Nous avons écouté attentivement leurs attentes tout au long du processus d'élaboration de ce programme. Grâce à ces ambassadeurs talentueux et au partenariat avec Les Mills, nous sommes heureux de proposer à nos clients des offres fitness stimulantes et inspirantes, qui leur permettront de donner le meilleur d'eux-mêmes et de se sentir au meilleur de leur forme, partout dans le monde. »Au cours des prochains mois et de l'année prochaine, la Pullman Fitness Squad collaborera avec différents établissements Pullman pour créer des bootcamps interactifs, axés sur la performance, dans certaines des plus belles destinations du globe.Pullman Hotels & Resorts a le plaisir de vous présenter cette nouvelle équipe :- Basé au Royaume-Uni, Anthony travaille depuis 13 ans dans le secteur de la santé et de la remise en forme, au sein duquel il a occupé différentes fonctions, notamment dans les domaines du fitness, de la vente et du marketing. Plus récemment, en tant que formateur et présentateur de Les Mills UK, Anthony a donné des master classes et des formations aux instructeurs, et a également représenté la marque à l'international. Il dispose d'une importante clientèle en tant que coach personnel, qu'il entraîne en présentiel et à distance.- Coach personnel et entraîneur de fitness, Maxime a travaillé avec Les Mills en Nouvelle-Zélande, en Californie, en Floride, à Amsterdam et en France, son pays natal, où il est Pro-Trainer pour la marque. Maxime est champion international d'arts martiaux, et vainqueur de l'au Salon Mondial Body Fitness de Paris, en 2016.- Reconnue « Personnalité du fitness 2020 du Moyen-Orient », Fiona a reçu le Hall of Wellness Award en plus de son travail de maître-entraîneur international et de présentatrice pour Les Mills. Coach santé en ligne, Fiona est célèbre à Dubaï, à Hong Kong et en Indonésie pour ses films Masterclass, ses présentations, et ses cours de fitness collectifs Les Mills- Basé à Auckland, Gary est reconnu pour sa capacité à « dynamiser les superpouvoirs » des participants et apporte par ailleurs son savoir-faire en matière de création de contenu et de stratégie, de divertissement et de production numériques. Chargé de compte senior chez Anuvu, Gary a mené à bien des projets salués à l'international dans les secteurs du divertissement, de la diffusion de contenu et des médias numériques, notamment pour Air New Zealand, l'un de ses principaux clients.- Diplômé de l'université Rutgers (New Jersey), James est spécialisé dans les sciences du sport. Désormais basé à Chicago, il est depuis près de dix ans formateur national et présentateur international de Les Mills. Il a occupé diverses fonctions dans plusieurs grands clubs de fitness, tels que le Midtown Athletic Club de Chicago ou l'Equinox de New York.- Jojo, forte de plus de dix ans d'expérience chez Les Mills, est actuellement formatrice avancée pour Les Mills Chine. Nageuse professionnelle, diplômée en éducation sportive et coach pour Reebok, Jojo peut se targuer de belles références, notamment de la certification AASFP en nutrition et contrôle du poids, et de diplômes d'aquafitness et de coach niveau « master training ».

