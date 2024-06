Découvrez le filmici

Accor, un leader mondial de l'hospitalité et Partenaire Premium de Paris 2024, dévoile sa campagne publicitaire pour les Jeux de Paris 2024. Cette campagne s'articule autour d'un film principal réalisé par Vincent Lobelle (Iconoclast), de deux formats courts et d'un visuel shooté par Aurélien Chauvaud.

Sous la signature « Vous n'imaginez pas tous les souvenirs qu'on vous réserve », cette campagne illustre l'état d'esprit de toutes les marques de Accor et de ses 1700 hôtels en France, représentés par 40 000 Heartists®, qui se sont préparés pour offrir à tous les spectateurs l'opportunité de créer leurs plus beaux souvenirs.

En mettant en scène des Heartists® qui dépassent leur fonction pour rendre le séjour de leurs hôtes encore plus mémorable, Accor démontre son expertise, mais également son sens de l'hospitalité. Nous suivons ainsi, Jean, un concierge qui va vivre une aventure hors du commun pour rapporter une glace à une petite fille et lui redonner le sourire, ou une serveuse qui fait preuve d'une dextérité étonnante pour empêcher une catastrophe, ou encore une réceptionniste qui ne reculera devant rien pour rapporter un appareil photo oublié à un client…

Cette campagne sera diffusée en TV et en digital du 23 Juin au 15 Septembre et vivra également en affichage dans les gares et aéroports pour cibler tous les voyageurs français et internationaux.

En parallèle, Accor déploie un plan média ambitieux, notamment avec France Télévisions, pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024, en accord avec son engagement en faveur de l'inclusion et son soutien aux para-athlètes.

« La campagne vise à célébrer l'esprit des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et à mettre en avant les valeurs d'excellence, de dépassement de soi et de respect qui sont chères à Accor. Elle met en lumière le sens de l'accueil de Accor et sa capacité à offrir des expériences exceptionnelles à ses clients lors de tous les grands événements qui inspirent et unissent les gens à travers le monde » déclare Stéphanie Dartevelle, VP Sponsoring Europe & Afrique du Nord.

« Nous avons voulu créer un film à grand spectacle à l'occasion de cette campagne tout en gardant une certaine légèreté pour faire sourire les Français et les divertir. En représentant les Heartists® comme des athlètes de haut niveau ne reculant devant rien pour satisfaire leurs hôtes, nous mettons l'accent sur l'engagement de Accor et sur son exigence lorsque l'on parle d'hospitalité. Le talent de Vincent Lobelle a fait le reste en nous permettant de réaliser un film trépidant et joyeux, à l'image des valeurs de Accor » raconte Fabrice Plazolles, Directeur de la Création de Havas Play.