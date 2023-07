Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (74,7% ; HotelServices) ; - gestion d'hôtels en propriété et en location (25,3%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc. A fin 2022, Accor exploite un réseau de 5 445 hôtels (802 269 chambres) répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (911 hôtels ; enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (1 737 ; Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (2 797 ; ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).