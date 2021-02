L’industrie hôtelière mondiale a traversé une crise sans précédent en 2020. Accor en est l’illustration du jour. Le champion tricolore de l’hôtellerie a accusé une perte nette (part du groupe) avoisinant les 2 milliards d’euros l’an dernier, alors qu’il avait enregistré un bénéfice net de 464 millions en 2019. Le groupe hôtelier a été frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19 et les mesures prises pour l’endiguer. Des mesures qui ont laissé un goût amer à Sébastien Bazin, PDG d’Accor, qui appelait en novembre dernier à « sortir de la dictature du risque sanitaire ».



En 2020, l'excédent brut d'exploitation d'Accor est tombé dans le rouge à -391 millions, contre +825 millions en 2019. JPMorgan attendait -396 millions. De son côté, le RevPAR (le revenu par chambre disponible, indicateur de référence du secteur) a chuté de 62%, sachant que JPMorgan visait -62,7 %.



Quant au chiffre d'affaires du propriétaire des marques Ibis, Mercure ou encore Sofitel, il est ressorti à 1,621 milliard d'euros, en baisse de 54,8% à périmètre et change constants et de 60% en données publiées.



Compte tenu de ces éléments, Accor ne versera pas de dividende au titre de l'exercice 2020.



Dans ce sombre tableau, le groupe a toutefois distingué des signes tangibles de reprise en Asie, en Afrique-Moyen Orient et en Amérique du Sud au quatrième trimestre. A fin décembre, 82% des hôtels du groupe étaient ouverts, soit plus de 4 000 unités. Autre élément encourageant, la consommation de liquidité mensuelle a été réduite de moitié au second semestre 2020 et les liquidités restent solides à 4,2 milliards d'euros.



En parallèle, le groupe souligne que le plan d'économie de coûts récurrents de 200 millions d'euros (" Reset "), présentés en août dernier, est déployé selon l'agenda prévu. Sa mise en œuvre représente un coût non-récurrent de 300 millions d'euros dont 168 millions d'euros ont été comptabilisés en 2020 dans les autres produits et charges.



L'impact positif attendu sur l'excédent brut d'exploitation en 2021 devrait être de plus de 70 millions d'euros comme annoncé.



" En 2021, alors que le déploiement de la vaccination permet un rebond progressif du tourisme porté notamment par la clientèle de loisirs ", Sebastien Bazin assure que le groupe est " idéalement positionné pour bénéficier de la reprise et poursuivre avec détermination sa feuille de route ".



Des propos rassurants auxquels les investisseurs se sont finalement montrés sensibles. Après un début de séance volatil, le titre Accor progresse désormais de 1,93% à 34,84 euros, limitant son repli à moins de 6 % sur un an.