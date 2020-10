Accor : Pullman Annonce un Partenariat International Avec La Marque Les Mills Pour Une Expérience Fitness Exceptionnelle à L'Hôtel

PARIS, le 27 octobre 2020 :

, l'une des principales enseignes du groupe Accor, est heureuse d'annoncer la conclusion d'un partenariat stratégique international avec Les Mills, plus grand concepteur au monde de cours collectifs, disponibles dans les centres de remise en forme, en ligne et désormais dans certaines destinations Pullman. L'offrefait de cette enseigne de boutique-hôtels la première à proposer ces cours innovants 24 heures sur 24, ainsi que des équipements de remise en forme dans toutes les chambres, des boot camps stimulants et autres événements de l'équipe Pullman Fitness, le tout avec l'appui de la communauté Pullman Power Fitness. Ce partenariat constitue un élément clé de l'offre Pullman Power Fitness Fueled by Les Mills, nouvelle incarnation du programme santé et bien-être de l'enseigne, qui substitue à la salle de sport classique une approche audacieuse, intelligente et conviviale de la remise en forme d'aujourd'hui. Ce programme propose des exercices d'une diversité incomparable, avec l'appui de technologies intégrées et d'une communauté de membres partageant la même passion. Autant d'atouts qui permettront aux clients de Pullman de rester au meilleur de leur forme.« Chez Pullman, notre plateforme fitness a été repensée pour correspondre au mode de vie ultra-actif de nos clients : orientée vers l'action, diversifiée, dynamique et ludique, le tout en musique et placé sous le signe de la convivialité et de la sécurité », déclare Lilian Roten, Directrice internationale de l'enseigne Pullman Hotels & Resorts. « Nos clients cherchent à donner le meilleur d'eux-mêmes, ce qui nous incite à nous projeter au-delà des murs de la salle de sport traditionnelle pour créer un programme plus engageant, plus inclusif et plus agréable que ce qu'ils ont l'habitude de rencontrer dans la plupart des hôtels.Ce nouveau partenariat avec Les Mills fait passer notre offre mieux-être à la vitesse supérieure, grâce à des expériences immersives, des contenus mis à jour en permanence et une équipe Pullman Fitness composée de femmes et d'hommes créatifs, unis par une passion et un état d'esprit communs. »« Nous avons pour mission de rendre le monde plus en forme, c'est pourquoi notre partenariat avec Accor est l'occasion unique de proposer les meilleures séances de fitness à des milliers de clients à travers le globe, grâce à notre gamme d'outils numériques », déclare Keith Burnet, Directeur général de Les Mills Global Markets. « La santé et la forme physique sont désormais des priorités pour les personnes de tous âges. Le potentiel pour les marques avant-gardistes, comme Pullman, de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des offres mieux-être de haute qualité, intégrées à leur expérience de voyage, est donc énorme.Nous sommes impatients d'associer l'évolutivité du fitness numérique avec l'aspect ludique des séances en direct pour offrir aux clients de l'enseigne une expérience inégalée, ce qui leur permettra de repartir plus épanouis et en meilleure forme. »

À partir de fin 2020 et jusqu'en 2021, Pullman Power Fitness Fueled by Les Mills sera adopté par 50 destinations Pullman, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Australie, au Moyen-Orient et en Europe. Les premiers établissements à adopter le programme seront, dès ce mois-ci, le Pullman Shanghai South, le Pullman Zhouzhaung, le Pullman Hong Kong Park Lane, le Pullman Suzhou, le Pullman Doha et le Pullman Auckland.

Les principales composantes du programme Pullman Power Fitness Fueled by Les Mills sont les suivantes :