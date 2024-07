Comptes consolidés semestriels résumés et notes annexes ------------------

Premium, Mid. & Eco. = Premium, Milieu de Gamme et Economique

Au cours du premier semestre 2024, Accor a ouvert 146 hôtels correspondant à 24 000 chambres, soit une croissance nette du réseau de 4,1% au cours des 12 derniers mois. À fin juin 2024, le Groupe dispose d'un parc hôtelier de 838 722 chambres (5 682 hôtels) et d'un pipeline de 218 000 chambres (1 297 hôtels).

1.2. Parc et projets hôteliers au 30 juin 2024

La diversification du Groupe, aussi bien en termes de géographies qu'en termes de segments, joue un rôle clé pour chacune des deux divisions. La demande reste globalement bien orientée et Accor bénéficie de l'exposition requise pour capturer celle-ci.

Le premier semestre 2024 vient confirmer les perspectives du groupe Accor en termes de croissance telles que présentées lors de la Journée Investisseurs du 27 juin 2023 et réitérées lors des dernières publications de résultats et de chiffre d'affaires.

VS. T2 2023

VS. S1 2023

En Allemagne, 14% du chiffre d'affaires hébergement des hôtels de la région, la croissance du RevPAR a été plus forte que dans les deux pays mentionnés précédemment, notamment en juin grâce au championnat d'Europe de football.

En France, qui représente 43% du chiffre d'affaires hébergement des hôtels de la région, la variation de RevPAR est négative par rapport au deuxième trimestre 2023, uniquement liée à la région parisienne tandis que la province continue d'enregistrer une croissance positive du RevPAR. Cette évolution était anticipée et reflète principalement une base de comparable élevée (notamment liée à la présence du Paris Air Show en juin 2023).

La division Premium, Milieu de Gamme et Économique (PM&E) affiche un RevPAR en hausse de 4% par rapport au deuxième trimestre 2023, toujours davantage tiré par les prix que par le taux d'occupation.

Actifs Hôteliers et Autres

Les effets de change ont un impact négatif de 63 millions d'euros, liés essentiellement à la livre turque (-39%), au dollar australien (-4%), la livre égyptienne (-18%) et au peso argentin (-77%).

Les effets de périmètre, liés essentiellement à la prise de contrôle de Potel & Chabot (en octobre 2023) dans la division Luxe & Lifestyle (segment Actifs Hôteliers et Autres), contribuent positivement pour 117 millions d'euros.

Pour le premier semestre 2024, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 2 677 millions d'euros en hausse de 11% par rapport au premier semestre 2023. Cette augmentation se décline en une hausse de 4% pour la division Premium, Milieu de Gamme et Économique et de 22% pour la division Luxe & Lifestyle.

Le Lifestyle affiche une croissance du RevPAR de 14% par rapport au second trimestre 2023, tiré par les prix notamment dans les Resorts en Turquie, en Égypte et aux Émirats arabes unis

Le Luxe, 76% du chiffre d'affaires hébergement des hôtels de la division, affiche un RevPAR en hausse de 6% par rapport au second trimestre 2023. Cette performance est portée par l'ensemble des marques. La croissance du taux d'occupation a été le principal facteur de l'amélioration.

La région Amériques, qui reflète essentiellement les performances du Brésil (64% du chiffre d'affaires hébergement des hôtels de la région), affiche un RevPAR en hausse de 12% par rapport au deuxième trimestre 2023. Le Brésil a bénéficié d'un solide calendrier événementiel notamment à Sao Paulo et à Rio de Janeiro.

Chiffre d'affaires de Premium, Milieu de Gamme et Economique

Premium, Milieu de Gamme et Économique, qui regroupe les activités de redevances de Management & Franchise (M&F), les Services aux Propriétaires et les Actifs Hôteliers et Autres des marques Premium, Milieu de Gamme et Économique du Groupe, a généré un chiffre d'affaires de 1 473 millions d'euros, en hausse de 4% par rapport au premier semestre 2023. Cette hausse est relativement en ligne avec le niveau d'activité du semestre.

L'activité Management & Franchise (M&F) enregistre un chiffre d'affaires de 431 millions d'euros, en hausse de 7% par rapport au premier semestre 2023 et légèrement supérieur à la variation de RevPAR observée sur la période (+6%).

Le chiffre d'affaires des Services aux Propriétaires, qui inclut les activités de Ventes, Marketing, Distribution et Fidélisation, ainsi que les services partagés et les remboursements encourus pour le compte des hôtels, s'élève à 538 millions d'euros en hausse de 3% par rapport au premier semestre 2023. Cette hausse, plus mesurée que la variation de RevPAR, reflète un effet de base de l'exercice précédent, mentionné dans la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre, qui comprenait la refacturation des coûts encourus par Accor dans le cadre de la prestation de services d'accueil des supporters lors de la Coupe du monde de football au Qatar.

Le chiffre d'affaires des Actifs Hôteliers et Autres est en hausse de 2% par rapport au premier semestre 2023. Ce segment, fortement lié à l'activité en Australie, est affecté par la faiblesse de la demande loisir actuellement observée.

Chiffre d'affaires de Luxe & Lifestyle

Luxe & Lifestyle, qui regroupe les activités de redevances de Management & Franchise (M&F), les Services aux Propriétaires et les Actifs Hôteliers et Autres des marques Luxe & Lifestyle du Groupe, a généré un chiffre d'affaires de 1 243 millions d'euros, en hausse de 22% par rapport au premier semestre 2023. Cette hausse reflète la très bonne tenue de l'activité, la hausse des redevances liées à l'activité résidentielle et un effet de périmètre lié à la prise de contrôle de Potel & Chabot.

L'activité Management & Franchise (M&F) enregistre un chiffre d'affaires de 242 millions d'euros, en hausse de 15% par rapport au premier semestre 2023 porté par la variation du RevPAR (+7%) et un échelonnement favorable des redevances liées à l'activité résidentielle du segment Lifestyle.

Le chiffre d'affaires des Services aux Propriétaires, qui inclut les activités de Ventes, Marketing, Distribution et Fidélisation, ainsi que les services partagés et les remboursements encourus pour le compte des hôtels, s'élève à 716 millions d'euros en hausse de 9% par rapport au premier semestre 2023. Cette hausse est liée à la croissance de l'activité en termes de RevPAR et de nombre de chambres.