Accor : Sofitel Le Scribe Paris Opéra se métamorphose

Acteur iconique de la vie parisienne depuis plus de 150 ans, le Sofitel Le Scribe Paris Opéra, hôtel cinq étoiles du groupe Accor, a entièrement été rénové par l'équipe de Wilson Associates sous la direction artistique de Tristan Auer. Une métamorphose qui permet à l'hôtel d'incarner le nouvel esprit parisien ancré dans le somptueux quartier de l'Opéra.



UN HÔTEL À L'IDENTITÉ UNIQUE



Le directeur artistique, figure incontournable du design, offre au Scribe une nouvelle interprétation des codes de l'hôtellerie de luxe en s'inspirant de son histoire. L'établissement révèle un nouveau design entre authenticité et modernité pour son identité légendaire. Les éléments de décoration reprennent les codes de l'architecture haussmannienne typique de la capitale, retranscrivant ainsi une atmosphère intime et sophistiquée, au luxe discret, l'image même de l'esprit parisien.



L'ESPRIT PARISIEN AU CŒUR DU CONCEPT DESIGN



Le Sofitel Le Scribe Paris Opéra a pour ambition d'incarner au mieux l'art de vivre parisien grâce à sa transformation pensée pour allier histoire et modernité. C'est une nouvelle expérience de vie à la parisienne qui est proposée au sein de l'hôtel grâce à des services ultra personnalisés (sur la base des préférences, des profils des voyageurs…). Le client est au cœur de l'esprit Scribe et chaque service correspond à ses attentes.



DES CHAMBRES D'EXCEPTION



L'établissement propose 201 chambres de caractère à la décoration typiquement parisienne, dont 39 luxueuses suites et Duplex. L'atmosphère est marquée à la fois par les moulures et la pièce maîtresse de la chambre : la cheminée, inspirée des appartements haussmanniens. Les têtes de lit imaginées en paravent permettent quant à elles de créer autour du lit une ambiance enveloppante et cosy, avec un tissu habillé de motifs floraux et animaliers signé Dedar. Côté salle de bain, les détails font référence à l'histoire culturelle du Scribe avec le plafond de l'Opéra Garnier peint par Chagall et la présence de bas-reliefs, vases et médaillons qui rappellent les ateliers d'artistes et musées de la capitale. Aux murs, sont exposées des œuvres originales et abstraites de jeunes artistes français.

De la Supérieure aux appartements Duplex, en passant par des chambres d'exception comme la Luxury Premium et la Suite Terrasse, les espaces répondent aux divers profils et envies des voyageurs.



UNE CUISINE GOURMANDE ET RAFFINÉE



Sous une superbe verrière lumineuse, une cuisine française teintée d'influences méditerranéennes est mise à l'honneur dans le nouveau restaurant du Scribe « Rivage » par le chef Alexandre Willaume. La carte fait la part belle aux produits de la mer : poissons, crustacés, mais aussi aux mets plus gourmands tels que le risotto, les pâtes ou encore la mythique Tropézienne en dessert. De quoi voyager vers le bassin méditerranéen sans quitter le centre de Paris.

Côté bar, des cocktails rétros et originaux sont proposés par des mixologues pour une expérience gustative inédite ! Le café de l'hôtel saura convaincre les experts en café et thé, ainsi que les amateurs de pâtisseries gourmandes grâce à ses produits de qualité. Dans ce lieu emblématique, voyageurs et Parisiens se croisent tout au long de la journée. Grâce à une décoration qui s'inspire des emblématiques malles Louis Vuitton, ces derniers sont comme plongés au cœur du quartier et des grands magasins.



UN LIEU DE RENCONTRE ÉLÉGANT



Le Scribe est historiquement un lieu de rencontre des élites parisiennes. L'hôtel a été rénové dans un esprit gentleman Men's Club avec des touches subtiles et raffinées pour recréer une ambiance conviviale et exclusive. Pour contraster avec cette prestance masculine, une décoration plus féminine représentant l'élégance de la Parisienne a été pensée avec notamment la volière aux papillons. Des espaces idéaux pour organiser de grands évènements avec 6 salles de réunions, 1 salle de réception lumineuse et une équipe restauration qui propose de la gastronomie à travers des banquets créatifs et une approche responsable favorisant les produits de saison.