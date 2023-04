Accor: Stifel passe à l'achat avec objectif de cours relevé à 35 euros

« Nous relevons notre note de ‘Conserver’ à ‘Achat’ et augmentons notre objectif de cours de 32 à 35 euros » a indiqué Stifel dans le cadre d'une note consacrée à l'hôtellerie. Le bureau d'études a rehaussé ses prévisions d'EBITDA du groupe hôtelier de 7% à 9% (désormais de 5% à 9% au-dessus du consensus) et invoque les tendances RevPAR meilleures que prévu, aidées par un mix attractif offrant un rapport risque/bénéfice positif.



" Toute preuve d'une stratégie plus ciblée, d'une structure simplifiée et d'une allocation de capital disciplinée pourrait déclencher une nouvelle hausse de valorisation ", ajoute le broker. Ce dernier souligne qu'Accor s'échange avec une décote par rapport à ses concurrents américain.