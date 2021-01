Accor : Un ambitieux calendrier d'ouvertures d'hôtels pour 2021

Le segment du luxe se distinguera également en 2021 avec l'ouverture du Banyan Tree Doha, au Qatar, et de nouveaux Raffles, à Udaipur et Macao.L'enseigne Fairmont verra pour sa part l'inauguration très attendue du Fairmont Century Plaza, à Los Angeles, ainsi que celles du Fairmont Windsor en Angleterre, du Carton House, un hôtel géré par Fairmont à Dublin, du Fairmont Ramla Riyadh, du Fairmont Ambassador Seoul, et du Fairmont Tagazhout Bay, au Maroc. Sofitel apportera quant à elle une touche de sophistication française à de nouvelles destinations, à savoir Séoul, Hangzhou et Adélaïde.

Des opportunités de conversion se sont également présentées en 2020 et resteront un moteur de la croissance en 2021 et au-delà. Accor s'est ainsi imposé comme le partenaire privilégié des hôteliers indépendants, séduits par la souplesse et la simplicité du processus de changement d'enseigne proposé par le groupe, son éventail de marques inégalé et sa culture de l'accueil, qui met à l'honneur l'authenticité, la diversité et l'esprit d'entreprise.

Au sein du portefeuille du Groupe, les principales enseignes offrant des possibilités de conversion comprennent The House of Originals (luxe), MGallery (très haut de gamme), Mövenpick (haut de gamme), Grand Mercure (haut de gamme), Mercure (milieu de gamme), ibis Styles (économique) et greet (budget). Ces sept marques représentent à elles seules 43 % du pipeline d'ouverture de Accor pour les cinq prochaines années. Par exemple, cette année, l'enseigne MGallery accueillera ainsi différents hôtels situés dans des destinations clés, notamment l'Orchard Hills Residences Singapore - MGallery, The Silveri Hong Kong - MGallery, et The Porter House Hotel - MGallery, à Sydney.

Toutes ces nouvelles adresses se conformeront intégralement au label d'hygiène et de propreté ALLSAFEétabli par Accor. Ce label a été créé par le Groupe à la mi-2020 afin de rassurer ses clients en adoptant des normes de propreté et d'hygiène hôtelières vérifiées par des organismes tiers. Ces normes ont été élaborées et validées par Bureau Veritas, un leader de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Pour plus d'informations, la liste ci-jointe des « ouvertures notables » livre un aperçu des nouveaux établissements Accor que les clients et les passionnés de voyage pourront découvrir à travers le monde en 2021.