Accor a finalisé sa joint-venture avec Ennismore. Détenue par Accor et par le fondateur d'Ennismore Sharan Pasricha, la nouvelle entité gardera le nom d'Ennismore.



Ennismore regroupe désormais 14 marques hôtelières et de coworking - dont 21C Museum Hotels, 25hours, Delano, Gleneagles, Hyde, JO&JOE, Mama Shelter, Mondrian, Morgans Originals, SLS, SO/, The Hoxton, TRIBE et Working From_ - ainsi qu'une collection de restaurants & bars.



Au total, Ennismore compte 87 enseignes en exploitation (141 en développement) et plus de 150 restaurants et bars.



