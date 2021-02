Accor : a subi une lourde perte en 2020 et ne versera pas de dividende cette année

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier Accor a fait état mercredi de résultats dégradés et inférieurs aux prévisions des analystes au titre de l'exercice 2020, du fait des conséquences de la pandémie de coronavirus sur son activité.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le chiffre d'affaires d'Accor a atteint 1,62 milliard d'euros, soit une chute de 60% en données publiées et de 54,8% à périmètre et taux de change constants.

L'an passé, le revenu par chambre disponible (RevPAR) du groupe a reflué de 62%. "Cette baisse sans précédent s'explique par la dégradation globale de l'environnement marquée par des mesures de confinement et de fermeture des frontières restreignant les déplacements de personnes pour lutter contre la propagation de l'épidémie", a expliqué Accor. A la fin décembre 2020, 82% des hôtels du groupe étaient ouverts, soit plus de 4.000 unités, a ajouté l'entreprise.

En 2020, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a été négatif à hauteur de 391 millions d'euros, contre un Ebitda positif de 825 millions d'euros en 2019. Le groupe a accusé une perte nette de 1,99 milliard d'euros en 2020, après un bénéfice net de 464 millions d'euros en 2019.

L'an passé, les performances d'Accor sont ressorties inférieures aux prévisions des analystes. Selon un consensus réalisé par Factset, les intermédiaires financiers tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 1,64 milliard d'euros, sur un Ebitda négatif de 382 millions d'euros et sur une perte nette de 1,64 milliard d'euros pour 2020.

Etant donné la consommation de liquidité enregistrée en 2020 et l'incertitude portant sur la reprise de l'activité, le conseil d'administration a par ailleurs décidé de proposer à la prochaine assemblée générale du 29 avril de ne pas verser de dividende au titre du dernier exercice.

Le manque de visibilité ne permet pas non plus aux dirigeants de fournir d'objectifs financiers pour l'année en cours. "Le déploiement de la vaccination permet un rebond progressif du tourisme porté notamment par la clientèle de loisirs", a seulement commenté Sébastien Bazin, le PDG du groupe, en guise de perspectives. Accor a également indiqué avoir observé fin 2020 des signes tangibles de reprise en Asie, en Amérique du Sud et dans la zone Afrique-Moyen Orient.

