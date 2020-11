Communiqué de presse LE 24 NOVEMBRE 2020 Accor accélère dans l'hôtellerie lifestyle et entre en négociations exclusives avec Ennismore AVEC 12 MARQUES MONDIALES, LA NOUVELLE ENTITE LIFESTYLE EST APPELEE A DEVENIR L'ACTEUR LEADER DE CE SECTEUR AVEC LA PLUS FORTE CROISSANCE AU MONDE Les groupes Accor et Ennismore annoncent aujourd'hui être entrés en négociations exclusives afin de créer le plus grand opérateur mondial de l'hôtellerie lifestyle, qui est le secteur connaissant la croissance la plus forte de l'industrie. Ce rapprochement réalisé par apport d'actifs donnera naissance à une nouvelle entité autonome et entièrement asset light, qui réunira un portefeuille unique de marques mondiales, comprenant The Hoxton, Gleneagles, Delano, SLS, Mondrian, SO/, Hyde, Mama Shelter, 25hours, 21c Museum Hotels, TRIBE, JO&JOE, ou encore WorkingFrom_. Cette entité basée à Londres prendra le nom de Ennismore. Sharan Pasricha, Fondateur et Directeur général d'Ennismore, et Gaurav Bhushan, Directeur général de la division Lifestyle de Accor, co-dirigeront l'entité fusionnée, et s'appuieront sur une équipe dirigeante internationale expérimentée, composée des meilleurs talents des différentes marques et activités. Accor sera l'actionnaire majoritaire de cette nouvelle entité, Sharan Pasricha en détiendra une participation minoritaire substantielle. Dès sa création, l'entité regroupera 12 enseignes et 73 hôtels en exploitation, auxquels s'ajouteront plus de 110 établissements pour lesquels des engagements fermes d'ouverture ont déjà été signés et environ 70 autres projets d'ouverture à l'étude, ainsi que plus de 150 restaurants et bars. Sur la base du réseau et du pipeline actuels, cette plateforme lifestyle devrait à moyen terme atteindre un EBITDA supérieur à 100 millions d'euros, le rapprochement permettant de réaliser des synergies de coûts significatives, de l'ordre de 15 millions d'euros par an. Dans le cadre de la création d'Ennismore, Accor a l'intention d'acquérir les participations de ses partenaires dans sbe (voir communiqué Accor joint), Mama Shelter et 25hours. Ce projet de rapprochement prévoit également la création d'une nouvelle société, qui détiendra tous les actifs loués. La déconsolidation des loyers existants aura un effet positif de 52 millions d'euros sur la dette nette consolidée du groupe Accor en 2020. Sous la direction de Sharan Pasricha et de Gaurav Bhushan, chacune des marques qui composeront ce nouvel ensemble restera fidèle à sa culture originale et à son ADN, en s'appuyant sur des équipes dédiées et avec l'apport de chacun des fondateurs qui sont à leur origine, dont la famille Trigano (fondateurs de Mama Shelter), Christopher Hoffman (fondateur de 25 Hours), Sam Nazarian (fondateur de sbe), Laura Lee Brown et Steve Wilson (21C), de Melissa et Mark Peters (TRIBE).

Cette nouvelle entité puissante bénéficiera en interne d'un studio de création international, chargé de concevoir le design des établissements et d'accompagner leur communication d'une équipe d'experts du numérique et des technologies, chargée d'innover en matière d'expérience client, ainsi que d'une équipe de spécialistes de la restauration, chargée d'élaborer des concepts uniques, ancrés au cœur de chaque destination. Les activités Lifestyle représentent aujourd'hui environ 5 % des revenus de Accor, et plus de 25 % du pipeline. La croissance sera accélérée, grâce à une forte présence en Europe et aux États-Unis, et à une implantation en rapide expansion en Asie- Pacifique, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, sous l'impulsion des équipes de développement de Accor. La finalisation de l'opération est soumise au processus de consultation des salariés et aux autorisations réglementaires usuelles. Elle devrait intervenir au premier semestre 2021. Sharan Pasricha, fondateur et Directeur général d'Ennismore, a déclaré : « Depuis neuf ans, avec Ennismore, notre mission a été de créer des marques qui inspirent la découverte. Je suis passionné par les sentiments que les marques peuvent générer, de la personnalisation de l'expérience numérique au design. Entouré d'une équipe de créatifs et d'opérateurs formidables, nous avons déployé la marque The Hoxton à l'international, réinventé Gleneagles et créé des concepts uniques de restaurants et de bars. Ce projet enthousiasmant que nous portons avec Accor - un projet qui place en son cœur le sens et la mission de chacune des marques - nous permet de réunir nos portefeuilles de marques exceptionnelles, d'accélérer notre croissance et d'explorer de nouveaux horizons. Je me réjouis de collaborer avec Gaurav et Sébastien à l'heure où s'ouvre ce nouveau chapitre, et d'évoluer en tant qu'acteur hôtelier innovant et réellement unique. » Gaurav Bhushan, Directeur général des activités lifestyle, Accor, a déclaré : « Notre rapprochement avec Sharan et les équipes de talents qui composent Ennismore représente une étape clé dans la stratégie de développement du groupe Accor. C'est pour nous l'occasion de constituer un portefeuille inégalé de marques d'exception, qui séduiront nos propriétaires, nos partenaires et nos clients, avec le soutien des plus grands talents du secteur, une distribution et des outils parmi les meilleurs de l'industrie, et l'ambition commune de poursuivre notre croissance et de continuer à innover. J'ai hâte de débuter cette nouvelle aventure collective. » Sébastien Bazin, Président-directeur général du groupe Accor, a déclaré : « Le lifestyle, le divertissement, les lieux qui ont une âme, sont depuis de nombreuses années au cœur de notre stratégie de développement et de croissance. Ce partenariat avec le fondateur d'Ennismore, Sharan Pasricha, et ses équipes talentueuses, donnera une nouvelle impulsion à notre ambition dans le domaine du lifestyle. Grâce à ce rapprochement, nous innovons une nouvelle fois en créant l'écosystème de marques le plus important et connaissant la croissance la plus rapide de l'industrie. Le lifestyle est un univers de l'hôtellerie animé par des entrepreneurs passionnés et audacieux, qui n'ont de cesse que de réinventer l'univers du voyage. Je suis fier de voir Accor aux côtés des plus créatifs et des plus talentueux d'entre eux. Cette nouvelle organisation a vocation à s'imposer comme le moteur de notre croissance future. »

*** À PROPOS DE ACCOR Accor est un leader mondial de l'hôtellerie, présent dans 110 pays, avec plus de 5 000 hôtels et 10.000 restaurants et bars. Le groupe déploie un écosystème hôtelier intégré parmi les plus diversifiés du secteur, associant notamment des enseignes de luxe et haut de gamme, des offres milieu de gamme et économiques, des concepts lifestyle exclusifs, des lieux de spectacle et de divertissement, des clubs, des restaurants et des bars, des résidences privées, des hébergements partagés, des services de conciergerie et des espaces de co-working. Accor dispose ainsi d'un portefeuille de marques incomparables, animées par plus de 300.000 collaborateurs à travers le monde. Plus de 65 millions de membres bénéficient du programme de fidélité complet du groupe, ALL - Accor Live Limitless, le compagnon lifestyle du quotidien, qui donne accès à un large éventail de bénéfices, de services et d'expériences. Au travers de ses initiatives Planet 21 - Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE et ALL Heartist Fund initiatives, le Groupe s'attache à agir concrètement en matière d'éthique et d'intégrité professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, d'engagement solidaire, de diversité et d'inclusion. Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACRFY). Pour plus d'informations, rendez-vous sur group.accor.com, ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedInet Instagram. À PROPOS D'ENNISMORE Fondée à Londres en 2011 par l'entrepreneur Sharan Pasricha, la société Ennismore développe, exploite et conçoit des hôtels et des expériences incomparables dans les villes et les quartiers les plus prisés au monde. La société réunit une équipe talentueuse, composée des plus brillants professionnels, des concepteurs les plus créatifs et des artisans les plus doués, issus de l'hôtellerie et d'autres secteurs d'activité, pour imaginer des enseignes qui inspirent la découverte. Ennismore est une société créative, aux multiples facettes, ancrée dans les cultures et les destinations, et qui s'évertue à sublimer les marques et les expériences qu'elle propose. La famille d'enseignes Ennismore comprend The Hoxton, collection internationale d'hôtels open-house ; Gleneagles, terrain de jeu emblématique de la campagne écossaise, prochainement secondée par une maison de ville à Edimbourg ; Working From_, une nouvelle marque d'espaces de coworking ; Sibling, offre hôtelière novatrice, pratique et à l'excellent rapport qualité/prix ; Eynsham Hall, un domaine de 20 hectares et son manoir, dans l'Oxfordshire, bientôt décliné à Londres grâce à un nouveau club privé. Les hôtels de la société accueillent par ailleurs un nombre croissant de restaurants et de bars. Ennismore figure sur la liste, établie par Fast Company, des entreprises les plus innovantes au monde en 2020, et se classe 29ème dans le FT1000 des entreprises européennes connaissant la croissance la plus rapide. Elle fait également partie du FT Future 100 des entreprises britanniques à la croissance la plus rapide et qui modèlent l'avenir de leur secteur.

Contacts relations presse Accor Charlotte Thouvard Directrice de la communication externe groupe Tél. : +33 1 45 38 19 14 charlotte.thouvard@accor.com Pierre-Loup Etienne VP Relations Investisseurs Tél. : +33 (0)1 45 38 47 76 pierre-loup.etienne@accor.com Ennismore Marcos Eleftheriou Directeur de la communication culturelle et corporate Tél. : + 44 7939 716344 marcos.eleftheriou@ennismore.com

