Accor : acquiert 100% des marques de la société américaine sbe

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Accor a annoncé mardi avoir acquis 100% des marques de la société américaine sbe, une opération qui entre dans le cadre de la "stratégie de simplification asset light" du groupe hôtelier.

"Selon les termes de ces accords, Accor acquiert 100% des activités asset light de sbe, comprenant notamment les marques Delano, Mondrian, SLS et Hyde, et la quasi-totalité des marques de restaurants et bars du groupe, dont Cleo, Fili'a, et Carna by Dario Cecchini", a indiqué le groupe français dans un communiqué.

L'opération, réalisée par échange d'actifs et de numéraire, entraîne pour Accor un investissement de 300 millions d'euros, en quasi-totalité lié au remboursement de la dette de sbe.

"Ces marques seront au cœur de la nouvelle division lifestyle de Accor", a souligné le groupe hôtelier. Sbe exploite 22 hôtels, "auxquels s'ajoutent plus de 40 projets d'ouverture, un chiffre qui a plus que doublé depuis la première prise de participation de Accor dans cette société en 2018". En 2018, Accor avait pris une participation de 50% dans sbe Entertainment.

Des ouvertures, notamment celles du Mondrian London et du SLS Dubai, sont notamment prévues pour 2021, a indiqué Accor.

Eldridge, société holding opérant dans les domaines de la finance, des technologies, de l'immobilier et du divertissement, acquiert pour sa part les deux derniers actifs immobiliers encore détenus par sbe : l'Hudson Hotel, à New York, et le Delano, à Miami, indique le communiqué.

En parallèle, le fondateur de sbe, Sam Nazarian, acquiert 100% de la plateforme Disruptive Restaurant Group (DRG) de sbe, comprenant 15 restaurants et discothèques en pleine propriété, et renforce sa participation majoritaire dans C3, acteur de la restauration dédiée à la livraison.

November 24, 2020 12:27 ET (17:27 GMT)