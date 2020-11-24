Accor : annonce l'acquisition de 100% des marques de sbe

24 novembre (Reuters) - Accor a annoncé mardi dans
un communiqué:
* L'ACQUISITION DE 100% DES ACTIVITÉS ASSET LIGHT DE SBE
* L'ACCORD PORTE NOTAMMENT SUR LES MARQUES DELANO, MONDRIAN,
SLS
ET HYDE, ET LA QUASI-TOTALITÉ DES MARQUES DE RESTAURANTS ET BARS
DU GROUPE, DONT CLEO, FILI'A, ET CARNA BY DARIO CECCHINI
* LE FONDS ELDRIDGE ACQUIERT POUR SA PART LES DEUX DERNIERS
ACTIFS
IMMOBILIERS ENCORE DÉTENUS PAR SBE : L'HUDSON HOTEL, À NEW YORK,
ET LE DELANO, À MIAMI
* EN PARALLÈLE, SAM NAZARIAN ACQUIERT 100% DE LA PLATEFORME
DISRUPTIVE RESTAURANT GROUP (DRG) DE SBE, COMPRENANT 15
RESTAURANTS ET DISCOTHÈQUES
* L'OPÉRATION, RÉALISÉE PAR ÉCHANGE D'ACTIFS ET DE
NUMÉRAIRE,
ENTRAÎNE POUR ACCOR UN INVESTISSEMENT DE 300 MILLIONS D'EUROS,
EN QUASI-TOTALITÉ LIÉ AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE DE SBE
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(Rédaction de Paris)