Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Accor    AC   FR0000120404

ACCOR

(AC)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses ZonebourseRecommandations des analystes

Accor : annonce l'acquisition de 100% des marques de sbe

24/11/2020 | 17:58
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

24 novembre (Reuters) - Accor a annoncé mardi dans un communiqué:

* L'ACQUISITION DE 100% DES ACTIVITÉS ASSET LIGHT DE SBE

* L'ACCORD PORTE NOTAMMENT SUR LES MARQUES DELANO, MONDRIAN, SLS ET HYDE, ET LA QUASI-TOTALITÉ DES MARQUES DE RESTAURANTS ET BARS DU GROUPE, DONT CLEO, FILI'A, ET CARNA BY DARIO CECCHINI

* LE FONDS ELDRIDGE ACQUIERT POUR SA PART LES DEUX DERNIERS ACTIFS IMMOBILIERS ENCORE DÉTENUS PAR SBE : L'HUDSON HOTEL, À NEW YORK, ET LE DELANO, À MIAMI

* EN PARALLÈLE, SAM NAZARIAN ACQUIERT 100% DE LA PLATEFORME DISRUPTIVE RESTAURANT GROUP (DRG) DE SBE, COMPRENANT 15 RESTAURANTS ET DISCOTHÈQUES

* L'OPÉRATION, RÉALISÉE PAR ÉCHANGE D'ACTIFS ET DE NUMÉRAIRE, ENTRAÎNE POUR ACCOR UN INVESTISSEMENT DE 300 MILLIONS D'EUROS, EN QUASI-TOTALITÉ LIÉ AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE DE SBE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2020
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur ACCOR
18:25Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 25 novembre 2020
AO
18:25ACCOR :  accélère dans l’hôtellerie lifestyle et entre en négociations exclusive..
AO
18:19ACCOR : négociations exclusives avec Ennismore
CF
18:15ACCOR :  acquiert 100 % des marques de sbe
AO
18:12ACCOR : acquisition de 100% des marques de sbe
CF
17:58ACCOR : annonce l'acquisition de 100% des marques de sbe
RE
17:57Accor annonce l'acquisition de 100% des marques de sbe
RE
17:57ACCOR : acquiert 100 % des marques de sbe
PU
17:57ACCOR : accélère dans l'hôtellerie lifestyle et entre en négociations exclusives..
PU
10:20L'Europe boursière en hausse, le risque politique recule aux USA
RE
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur ACCOR
Plus de recommandations
Données financières
CA 2020 1 759 M 2 089 M -
Résultat net 2020 -1 501 M -1 782 M -
Dette nette 2020 1 627 M 1 932 M -
PER 2020 -4,95x
Rendement 2020 0,04%
Capitalisation 7 800 M 9 215 M -
VE / CA 2020 5,36x
VE / CA 2021 3,45x
Nbr Employés 19 254
Flottant 72,1%
Graphique ACCOR
Durée : Période :
Accor : Graphique analyse technique Accor | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ACCOR
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 22
Objectif de cours Moyen 27,69 €
Dernier Cours de Cloture 30,30 €
Ecart / Objectif Haut 18,8%
Ecart / Objectif Moyen -8,61%
Ecart / Objectif Bas -36,3%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Sébastien M. Bazin Chairman & Chief Executive Officer
Jean-Jacques Morin Deputy CEO & Chief Financial Officer
Sophie A. Gasperment Independent Non-Executive Director
Iris Knobloch Vice Chairman
Iliane Dumas Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ACCOR-27.43%9 215
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.-18.71%39 922
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC.-5.28%29 146
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC-12.31%11 039
HYATT HOTELS CORPORATION-20.19%7 244
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION0.27%5 147
RUBRIQUES
SERVICES GRATUITS
SERVICES FINANCIERS
APPLICATION MOBILE
SOLUTIONS
+33 (0)4 78 30 41 42
À PROPOS
Stock Market Quotes Interactive brokers Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2020 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par Factset, Morningstar et S&P Capital IQ