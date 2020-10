Accor : baisse de 68,7% du CA au 3ème trimestre

22/10/2020 | 18:07

Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 329 millions d'euros au troisième trimestre 2020, en baisse de 68,7% en données publiées et de 63,7% en données comparables.



Le RevPAR est en baisse de 62,8% sur le troisième trimestre 2020, soit une amélioration séquentielle significative après un deuxième trimestre difficile (RevPAR en baisse de 88,2%).



' Cette amélioration traduit la reprise de l'activité dans l'ensemble des régions, et notamment en Europe durant la période estivale '.



Le Groupe bénéficie de sa solide situation de liquidité, qui excède 4 milliards d'euros à fin septembre.



Il confirme, pour l'année 2020, une sensibilité de l'EBE par point de RevPAR inférieure à 20 millions d'euros et une consommation de liquidité mensuelle à 80 millions d'euros.



