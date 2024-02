Accor : confiant pour 2024 après un exercice 2023 'record'

Accor s'est déclaré jeudi confiant quant à ses perspectives de croissance pour 2024 après avoir signé des résultats 'records' l'an dernier.



Le groupe hôtelier indique avoir franchi pour la première fois de son histoire la barre du milliard d'euros d'excédent brut d'exploitation (EBE) lors de l'exercice écoulé.



Celui-ci s'est s'établi à 1.003 millions d'euros en 2023, en hausse de 49% en données publiées et de 55% à périmètre et change constants.



Dans un communiqué, Accor souligne que l'intégralité de ses indicateurs de performance sont ressortis en ligne ou supérieurs aux prévisions qu'il avait précédemment fournies.



Il explique cette bonne performance par la forte reprise de l'activité, alliée à une stricte discipline en matière de coûts.



Sur l'exercice 2023, son chiffre d'affaires s'est accru de 18% à périmètre et change constants pour atteindre 5.056 millions d'euros.



S'agissant de ses perspectives, le groupe a confirmé ses objectifs à moyen terme dévoilés l'an dernier, qui prévoient entre autres une croissance de l'EBE située entre 9% et 12% par an sur la période 2023-2027.



Par ailleurs, un programme de rachat d'actions d'un montant d'environ 400 millions d'euros sera lancé au cours de l'exercice 2024.



Pour les analystes de Stifel, le groupe français a 'coché toutes les bonnes cases' avec cette publication.



'Nous pensons que cette annonce devrait être accueillie favorablement et porter l'action à la hausse, surtout au vu de la décote importante qu'Accor accuse vis-à-vis de son comparable le plus proche, InterContinental Hotels Group (IHG)', soulignent-ils.



A la Bourse de Paris, le titre Accor grimpait de presque 4% jeudi matin, signant l'une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120.



