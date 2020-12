Accor : dans le vert, valeur préférée d'un analyste

Accor termine la journée dans le vert. Oddo estime que l'émergence d'une nouvelle souche, autrement plus virulente, du virus Covid-19 au Royaume-Uni et les annonces de restrictions supplémentaires sur les trafics aériens par plusieurs pays européens constitue un newsflow très négatif pour les marchés en général et le secteur de l'hôtellerie/loisir en particulier.



L'analyste indique que les valeurs les plus touchées du secteur sont celles exposées directement à la demande loisir européenne (TUI, Melia). ' D'autres valeurs comme Whitbread, pourtant exposée quasiment à 100% au Royaume-Uni, s'en sort plutôt bien '.



' Nous restons persuadés que l'hôtellerie loisir devrait être la première à rebondir à partir de la saison estivale 2021. Nous restons positifs sur Accor et Whitbread. Accor, désormais asset light dans sa quasi-totalité, présente un profil résilient et un bilan solide (>4 MdE de liquidité à fin septembre) ' indique Oddo.



' Whitbread, exclusivement exposé au segment économique, est également relativement résistant en période de ralentissement, ce segment étant également important chez Accor (40% du portefeuille) ' rajoute le bureau d'analyses. L'objectif de cours sur Accor reste fixé à 32,50 E.



