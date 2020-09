Accor : délaissé après son exclusion du CAC40

11/09/2020 | 12:50

Accor lâche plus de 3% à Paris, délaissé après la décision par le conseil scientifique des indices d'Euronext Paris d'exclure la chaine hôtelière du CAC40 à partir du lundi 21 septembre, au profit de l'équipementier ferroviaire Alstom.



Parmi les autres changements décidés, les sociétés informatiques Devoteam et Solutions 30 succèderont au cabinet de conseil en ingénierie Akka Technologies et au laboratoire biopharmaceutique DBV Technologies comme composantes du SBF 120.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.