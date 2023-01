Accor : en hausse, un analyse voit des éléments favorables

L'action Accor signe jeudi l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120, porté par un relèvement des analystes de Barclays qui disent percevoir beaucoup d'éléments positifs autour de la valeur.



Après une conversation avec le directeur financier du groupe hôtelier, les professionnels ont décidé de relever leur conseil à 'pondérer en ligne' contre 'sous-pondérer' jusqu'à présent, avec un objectif porté de 21 à 29 euros.



'Les perspectives d'Accor pour les 12 prochains mois ont considérablement évolué au cours des derniers mois', écrivent les spécialistes dans une note de recherche diffusée dans la matinée.



Barclays estime que le cours de Bourse d'Accor devrait être soutenu, sur le court terme, par un mouvement de révision à la hausse des prévisions du marché et par de bonnes surprises au niveau de la rémunération des actionnaires, avec 500 millions d'euros de rachats d'actions potentiels.



A 9h25, l'action Accor gagnait 1,5% alors que le SBF perdait au même moment 0,5%.



