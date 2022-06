Accor en négociations exclusives pour céder 10,8% d'Ennismore

Paris (awp/afp) - Le français Accor, sixième groupe hôtelier mondial, a annoncé mardi entrer en négociations exclusives pour la cession d'une participation de 10,8% dans Ennismore, sa coentreprise britannique qui regroupe des "boutique-hôtels", à un consortium d'investisseurs qatari pour 185 millions d'euros.

Au terme de cette transaction, dont la finalisation est attendue "au cours du second semestre 2022" et qui valorise Ennismore à "plus de 2 milliards d'euros", selon un communiqué, Accor "conservera une participation majoritaire de 62,2%" dans Ennismore, le reste du capital étant détenu par Sharan Pasricha, fondateur et co-directeur général d'Ennismore, et les nouveaux investisseurs.

Ennismore réunit les marques 21c Museum Hotel, 25hours Hotels, Delano, JO&JOE, Mama Shelter, Mondrian, The Hoxton... des "boutiques-hôtels" ou "lifestyle" qui misent sur une décoration et un design soignés, éloignés du cadre standardisé de l'hôtellerie classique. Ce segment représente environ 5% des revenus d'Accor mais a des "perspectives de forte croissance de la rentabilité", souligne le groupe.

En outre, Accor va apporter à Ennismore ses participations dans Rixos, qui regroupe des hôtels de luxe aux prestations tout compris ("all inclusive") au Moyen-Orient et Paris Society, une société fondée par Laurent de Gourcuff, qui gère une cinquantaine de restaurants, discothèques et lieux évènementiels à Paris, Courchevel ou Ramatuelle.

"Le groupe Ennismore combiné comprendra alors plus de 130 hôtels présents dans près de 40 pays, avec plus de 275 restaurants et bars", précise Accor.

L'opération inclut "20 millions d'euros de financement conforme à la charia apportés par Qatar First Bank LLC (Public) au véhicule d'investissement du consortium qatari", selon le communiqué.

"En moins d'un an, Ennismore a réalisé de solides performances en ouvrant un nouvel hôtel toutes les deux semaines, en développant son collectif de marques dans de nouvelles régions" et en réalisant 50% de son chiffre d'affaires dans la restauration et les boissons ("food and beverages"), selon ce texte.

Début octobre 2021, Accor avait annoncé avoir pris le contrôle de 66,67% d'Ennismore, les 33,33% restants restant aux mains de M. Sharan Pasricha, fondateur de la jeune pousse britannique en 2011.

afp/rp