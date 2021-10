Communiqué de presse

LE 4 OCTOBRE 2021

Accor et Ennismore finalisent leur Joint-Venture

LA NOUVELLE ENTITÉ, ENNISMORE, DEVIENT LE LEADER DE L'HÔTELLERIE LIFESTYLE ET

l'ACTEUR A LA CROISSANCE LA PLUS RAPIDE AU MONDE

Accor devient, aux termes d'une fusion par apport de titres, actionnaire majoritaire d'Ennismore, nouvelle entité dont le Groupe détient 66,67 %, les 33,33 % restants étant détenus par M. Sharan Pasricha.

Cette joint-venture combine le savoir-faire reconnu d'Ennismore en matière de conception de marques empreintes de sens, portées par un narratif ultra-créatif, un design unique et des expériences authentiques, et la puissance de Accor en termes de réseau et de distribution.

Parallèlement à cette opération, Accor déconsolide les actifs hôteliers en location regroupés au sein d'une structure distincte, créée en partenariat avec un fonds géré par Keys REIM, qui en devient actionnaire majoritaire avec une participation de 51 %, les filiales de Accor et d'Ennismore détenant respectivement 24,5 % de cette nouvelle entité.

Sharan Pasricha, fondateur d'Ennismore, et Gaurav Bhushan deviennent co-directeurs généraux de Ennismore, nouvelle entité asset light qui fonctionnera de manière autonome et réunit 14 marques hôtelières et de co-working, ainsi qu'une collection riche et variée de plus de 150 restaurants et lieux incontournables de la vie nocturne.

Le portefeuille Ennismore comprend aujourd'hui 87 établissements, et 141 projets fermes d'ouverture dans le monde, sous les marques singulières 21c Museum Hotels, 25hours, Delano, Gleneagles, Hyde, JO&JOE, Mama Shelter, Mondrian, Morgans Originals, SLS, SO/, The Hoxton, TRIBE, ou encore Working From.

L'équipe d'Ennismore rassemble des professionnels de talent, concepteurs et créateurs, issus du monde de l'hôtellerie et d'autres univers, et comprend notamment un bureau de création internalisé, une plateforme intégrée dédiée à l'élaboration de concepts de restaurants et de bars, et un laboratoire consacré aux innovations technologiques et aux produits numériques, qui collaborent à la création de marques et invitent à la découverte.

Commentant cette annonce, Sharan Pasricha a déclaré : « Nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre pour Ennismore, qui devient l'acteur leader de l'hôtellerie lifestyle, celui dont la croissance est la plus rapide au monde. Je suis enthousiaste à l'idée d'intégrer notre portefeuille inégalé de marques au sein de cette nouvelle entité et d'en partager la direction avec mon ami de longue date et désormais co-directeurgénéral, Gaurav Bhushan. »

Gaurav Bhushan a ajouté : « La genèse de ce projet remonte à plusieurs mois et je suis très heureux de rejoindre aujourd'hui Ennismore en tant que co-directeurgénéral, aux côtés de Sharan Pasricha. Nos équipes sont prêtes. Elles sont impatientes de développer nos marques