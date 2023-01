Accor : lance Accor One Living, et projette d'ouvrir plus de 125 résidences de marque

Accor annonce aujourd'hui la création de Accor One Living, nouvelle structure dédiée à l'intégration de solutions hôtelières innovantes au sein des projets mixtes. Cette structure accompagnera le développement et l'exploitation de résidences de marque associées à des hôtels et resorts sous gestion ou franchise Accor, en y intégrant espaces de co-working, séjours hôteliers longue durée, clubs privés. Accor One Living prévoit d'ouvrir plus de 125 nouvelles résidences de marque au cours de ces prochaines années.



Accor souligne que cette nouvelle offre permet de renforcer son leadership dans la catégorie des résidences de marque. Actuellement, le groupe compte plus de 135 projets de ce type (en cours d'exploitation ou en développement), portés par 22 enseignes distinctes.