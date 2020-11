Accor : lance une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance le 7 décembre 2027 pour un montant nominal d'environ 500 millions d'euros

AVERTISSEMENT

L'accès aux informations contenues dans les pages qui suivent dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et souhaitant accéder auxdites informations doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

France

Les informations contenues dans les pages qui suivent sont librement accessibles aux résidents français physiquement présents en France.

Espace économique européen

S'agissant des États membres de l'Espace économique européen (qui, pour les besoins des présentes, inclu le Royaume-Uni) autres que la France (les « Etats Membres Concernés ») auxquels s'applique le Règlement (UE) 2017/1129 (le « Règlement Prospectus »), les informations contenues dans les pages qui suivent sont uniquement destinées aux investisseurs qualifiés tels que définis au point (e) de l'article 2 du Règlement Prospectus.

Ces restrictions concernant les Etats Membres Concernés s'ajoutent à toute autre restriction applicable dans les Etats Membres Concernés soumis au Règlement Prospectus.

Royaume-Uni

Les informations contenues dans les pages qui suivent sont destinées uniquement aux personnes (1) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni ; (2) qui sont des investment professionals répondant aux dispositions de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé) (l'« Ordonnance ») ; (3) qui sont des personnes répondant aux dispositions de l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l'Ordonnance ; ou (4) qui sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à réaliser une activité d'investissement (au sens du Service Financial Market Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la vente de de titres financiers pourrait être légalement communiquée ou avoir pour effet d'être communiquée (ces personnes mentionnées en (1), (2), (3) et (4) étant ensemble désignées comme « Personnes Habilitées »).

Les informations contenues dans les pages qui suivent sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et ne doivent pas être utilisées ou invoquées par des personnes non habilitées. Tout investissement ou toute activité d'investissement en relation avec les informations contenues dans les pages qui suivent est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par des Personnes Habilitées.