Accor : le rebond de l'activité s'est confirmé en 2021

Le groupe hôtelier français Accor a fait état jeudi de résultats annuels 2021 marqués par la confirmation d'un rebond 'significatif' de son activité.



Son chiffre d'affaires s'est élevé à plus de 2,2 milliards d'euros sur l'exercice écoulé, ce qui correspond à une hausse de 34% à périmètre et change constants par rapport à l'exercice 2020.



Dans son communiqué, Accor souligne que son l'exercice a été marqué dès le printemps par une amélioration sensible de son activité, puis par une dynamique 'toujours plus forte mois après mois' jusqu'en décembre.



Son chiffre d'affaires reste néanmoins inférieur de 42% à celui enregistré à l'issue de l'exercice 2019.



L'excédent brut d'exploitation (EBE) s'établit de son côté à 22 millions d'euros sur l'exercice 2021, alors qu'il était négatif de 391 millions d'euros en 2020.



Le résultat net part du groupe ressort lui aussi positif, à 85 millions d'euros contre une perte de près de deux milliards d'euros en 2020.



Accor - qui a ouvert 288 hôtels (en organique) soit nouvelles 41.000 chambres l'an dernier - dit anticiper une croissance nette de son réseau de 3,5% en 2022.



