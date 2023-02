Accor : le titre grimpe après un relèvement de recommandation

L'action Accor signe vendredi l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 à la Bourse de Paris, Stifel saluant les 'solides' résultats dévoilés hier par le groupe hôtelier.



A 9h50, le titre gagne 4,2% alors que, dans le même temps, le SBF 120 ne gagne que 0,3%.



Dans une note diffusée dans la matinée, Stifel estime que le profil risque/rendement de la valeur lui apparaît 'plus séduisant' suite à la publication et à une conférence téléphonique jugée 'convaincante'.



'Bien que le levier opérationnel aurait pu être plus probant l'an dernier, celui-ci devrait s'améliorer au fil du temps', écrit l'analyste dans son étude.



'Conjugué à l'amélioration de la dynamique au niveau du RevPAR, ce constat porte nos estimations au-dessus de celles du consensus', ajoute l'intermédiaire.



Stifel indique envisager d'autres catalyseurs potentiels, tels que des redistributions aux actionnaires, mais considère que ces éléments sont aujourd'hui contrebalancés par des facteurs plus défavorables, en l'occurrence les inquiétudes entourant la stratégie et une valorisation boursière jugée 'tendue'.



Le professionnel relève malgré tout sa recommandation de 'vendre' à 'conserver', avec un objectif de cours porté de 20 à 32 euros, ce qui laisse entrevoir selon lui un petit potentiel d'appréciation.



