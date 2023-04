Accor : le titre monte, Morgan Stanley croit au luxe

Accor a démarré la séance de mardi en nette hausse suite au relèvement de la recommandation de Morgan Stanley, qui considère le groupe français comme un grand bénéficiaire de la tendance à la montée en puissance de l'hôtellerie de luxe.



Vers 10h40, le titre gagne 1,5% alors que l'indice CAC 40 progresse au même moment de 0,8%.



Dans une note sectorielle, Morgan Stanley a relevé ce matin son opinion sur la valeur de 'pondération en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours porté de 35 à 37 euros.



La banque américaine estime qu'Accor devrait être un gagnant 'clé' du développement du marché dit 'Luxury & Lifestyle', un segment qu'elle estime pour l'instant mal défini et sous-estimé par les investisseurs.



Mais Morgan Stanley estime que ce marché - qui ne représente que 4% des chambres aujourd'hui - devrait générer à terme près de 20% du marché grâce à la vigueur de son revenu moyen par chambre disponible (RevPAR).



De ce point de vue, la firme new-yorkaise estime qu'Accor est particulièrement bien placé pour profiter de cette transformation, puisque ses activités dans le luxe et le style de vie sont appelées à représenter, à terme, plus de 30% de son chiffre d'affaires.



