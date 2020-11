Accor : le titre s'envole, soutenu par un analyste

16/11/2020 | 17:00

Accor gagne plus de 8% à Paris alors que ce matin, Oddo maintenait sa recommandation d'achat sur le titre, estimant que le groupe devrait profiter à court terme du vaccin contre le Covid-19 avec 'une forte reprise des voyages loisirs à partir de fin premier semestre 2021'.



Selon l'analyste, Accor dispose par ailleurs de 'fondamentaux solides', soit plus de 4 milliards d'euros de liquidités à fin septembre et un plan d'économies de coûts. Oddo relève par conséquent son objectif de cours à 32,5 euros, contre 28 euros précédemment.



