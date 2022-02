Accor : les comptes repassent dans le vert en 2021

Les comptes d’Accor sont revenus dans le vert en 2021. Ainsi, le groupe hôtelier a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 85 millions d’euros l’an dernier, alors qu’il avait essuyé une perte avoisinant les 2 milliards d’euros en 2020. De son côté, l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) s'établit à 22 millions d’euros, alors qu’il était négatif à -391 millions d’euros en 2020. Quant au chiffre d’affaires, il s’inscrit à 2,2 milliards d’euros, en hausse de 34% à périmètre et change constants par rapport à 2020.



S'agissant du RevPAR (le revenu par chambre disponible, un indicateur du secteur hôtelier), il affiche une baisse globale de 46% sur l'exercice 2021 par rapport à l'exercice 2019 (pré-crise). Cette baisse reflète un environnement impacté par les mesures sanitaires liées aux résurgences de l'épidémie de Covid-19, malgré une nette amélioration de l'activité globale depuis le mois d'avril 2021.



" Après un début d'année encore perturbé par les contraintes sanitaires, 2021 a été marquée dès le printemps par une amélioration sensible de notre activité et une dynamique toujours plus forte mois après mois jusqu'en décembre ", a commenté Sébastien Bazin, le PDG d'Accor.



" Alors que l'envie d'évasion et le désir de voyager n'ont jamais été aussi forts, nous sommes donc en ordre de marche pour capturer le rebond sur tous nos marché ", a ajouté le dirigeant.